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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۰۳

توضیح مدیر رسانه ای ماشین سازی

دلیل غیبت فرهاد کاظمی در نشست خبری قبل از بازی مشخص شد

دلیل غیبت فرهاد کاظمی در نشست خبری قبل از بازی مشخص شد

تبریز - مدیر رسانه ای تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در خصوص غیبت سرمربی این تیم در نشست خبری قبل از بازی توضیحاتی ارائه داد.

احد نقش شور امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تداخل نشست خبری قبل از بازی با برنامه های تیم ماشین سازی موجب عدم حضور فرهاد کاظمی در نشست خبری شد، گفت: در زمان برگزاری نشست خبری قبل از بازی با گسترش فولاد، تیم ماشین سازی جلسه فنی داشت و به همین دلیل آقای کاظمی نتوانست در نشست حضور پیدا کند.

وی گفت: از طرف باشگاه ماشین سازی از تمامی اصحاب رسانه بابت این موضوع عذرخواهی میکنیم و امیدواریم فردا در نشست خبری پس از بازی در خدمت خبرنگاران باشیم.

گفتنی است به دنبال عدم حضور فرهاد کاظمی در نشست خبری قبل از بازی تیم های گسترش فولاد و ماشین سازی تبریز، ظهر امروز قرار کمالوند نیز در این نشست حاضر نشد تا به جای وی عباس آقایی یکی از دستیاران کمالوند پاسخگوی سئوالات خبرنگاران باشد.

کد مطلب 3879895

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