مشارکت بخش خصوصی در ساماندهی گلزارهای شهدا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، گودز امیری ظهر سه شنبه در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: برای استخدام خانواده معظم شهدا بومی گزینی ضروری و باید توسط مسئولان مربوطه این امر را مورد توجه ویژه قرار دهند تا این خانواده ها دغدغه‌هایی از این رو نداشته باشند.

وی گفت: شهرداری و دهیاری های استان باید در ایام دهه فجر تصاویر و تابلو تمثال شهدا را بازسازی کنند و همچنین در سال گذشته در بخش ساماندهی گلزار شهدا و نصب تمثال شهرداری شهرکرد مبلغی بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در چندسال اخیر در راستای ساماندهی گلزار شهداها، استان موفق به کسب رتبه اول شده است و کمک بخش خصوصی در این زمینه می‌تواند سبب بهبود روند کار شود.