امضا تفاهم نامه همکاری میان استاندارد و فنی حرفه ای کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان ظهر امروز در جریان بازدید مسئولان اداره کل استاندارد از کارگاه های آموزشی با اشاره به فعالیت های آموزشی این اداره کل گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان با دارا بودن ۱۶ مرکز چارت دار دولتی و ۱۲۵ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در سطح استان سالانه بالغ بر سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ساعت در بخش دولتی و یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر ساعت آموزش مهارتی را در بخش خصوصی به مردم فهیم استان کردستان ارائه می نماید.

سید جمیل احمدی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با دارا بودن بیش از شش هزار استاندارد آموزشی منطبق با سر فصل های تائید شده توسط سازمان جهانی کار در چهار حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر فعالیت می نماید.

وی با اشاره به اهمیت آموزش های مهارتی و جایگاه بی بدیل این آموزش ها در سطح دنیا گفت: ۳۰ درصد از آموزش ها در هرم تحصیلی در کشورهای پیشرفته جهان به صورت آکادمیک و تئوری و ۷۰ درصد آن نیز نیز به صورت عملی و مهارتی صورت می گیرد که این امر خود مؤید اهمیت آموزش های مهارتی و نقش این آموزش های در توسعه و پیشرفت کشور است.

احمدی با اشاره به توانمندی مراکز آموزش فنی و حرفه ای سراسر کشور افزود: در بازدید مسئولین مختلف اقلیم کردستان عراق اعم از استانداران استان سلیمانیه و حلبچه و استادان دانشگاه پلی تکنیک و مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای این اقلیم به توانمندی کشور جمهوری اسلامی ایران از نظر امکانات و تجهیزات و توانمندی مربیان این مراکز اذعان شد و سطح کیفی و کمی کارگاه های مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان را هم تراز با کارگاه های آموزشی کشورهای پیشرفته مانند کشور آلمان ارزیابی کردند.

وی با اشاره به برگزاری دو دوره آموزشی ویژه مربیان و اساتید دانشگاهی این اقلیم براساس تفاهم نامه منعقد شده فی مابین استانداری استان کردستان و استانداری اقلیم کردستان عراق اظهار داشت: این موارد تنها گوشه ای از توانمند های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان و مربیان توانمند استان است که توانسته اند با دانش و مهارت خود در راستای دیپلماسی مهارت گام های موثری را بردارند.

احمدی با اشاره به گسترش همکاری های فی ما بین این اداره کل و اداره کل استاندارد استان کردستان از تدوین پیش نویس تفاهم نامه همکاری با هدف ارتقاء توانمندی صاحبان صنایع و صنوف در راستای رعایت استاندارد کاری خبر داد و گفت: این اداره کل می تواند با همکاری اداره کل استاندارد استان نسبت به استقرار و بهره برداری از نظام صلاحیت حرفه ای مشاغل گام های مناسب و خوبی را بردارد.