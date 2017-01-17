ادارات آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان پنچشنبه تعطیل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط‌ هاشمی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: با توجه به اینکه در روز پنجشنبه تمام مدارس سیستان و بلوچستان تعطیل است از همین رو معلمان می توانند در این روز کارهای اداری خود در ادارات آموزش و پرورش را انجام دهند.

وی با اشاره به شرایط خاص آب و هوایی این استان، افزود: برای اینکه روز پنجشنبه تعطیل شود باید ساعات کار اداری در روزهای دیگر افزایش یابد که با توجه به شرایط خاص آب و هوایی این استان این اقدام باعث کاهش میزان ساعات کار مفید در این ادارات و همچنین افت میزان بهره وری می شود.

وی با اشاره به نظم ساعات اداری در جهان گفت: اراده دولت این است تا نظم اداری کشور را با ساختار جهانی تطبیق دهد از همین رو پیشنهاد تعطیلی جمعه و شنبه مطرح شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: باید تلاش شود تا میزان ساعات کار اداری مفید در ادارات استان افزایش یابد و از این طریق از رخوت و خستگی مردم و مراجعه کنندگان جلوگیری شود و بر میزان بهره وری نیز افزوده می شود.

علیرضا نخعی مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اظهار داشت: شورای آموزش و پرورش سرمایه ارزشمندی برای دستگاه تعلیم و تربیت کشور است و در حال حاضر ۳۰ شورای آموزش و پرورش با عضویت ۴۱۷ نفر در سیستان و بلوچستان فعال هستند .

وی افزود: به منظور تحقق عدالت آموزشی در استان سیستان و بلوچستان هر سال باید ۲ هزار نیرو جدید از طریق دانشگاه فرهنگیان و استخدام آزاد، جذب آموزش و پرورش شوند.

وی با اشاره به پرداخت مطالبات فرهنگیان افزود: طی سه ماه گذشته ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار مطالبات فرهنگیان که از سال‌های گذشته باقی مانده بود پرداخت شده و امیدواریم باقی مطالبات نیز تا پایان سال پرداخت شود.

همچنین در ادامه این جلسه علیرضا راشکی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به برنامه ریزی انجام شده در دهه فجر امسال ۶۸ مدرسه با ۱۸۲ کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۲۶۷ میلیارد ریال در استان سیستان و بلوچستان به بهره برداری می رسد.