جذب اعتبارات اسناد خزانه برای استان بسیار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی خادمی ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان که با حضور شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در برگزار شد، افزود: استفاده از اسناد خزانه اسلامی فرصت خوبی در راستای پرداخت بدهی ها به پیمانکاران و برخی دستگاههای خدمات رسان است.

وی بیان داشت: میزان قابل توجهی از اعتبارات عمرانی استانها از همین راه تأمین می شود.

خادمی با اشاره به لزوم مطلوب پیگیری مصوبات رئیس جمهوری در سفر به استان تصریح کرد: ابلاغیه رئیس جمهوری به منزله آغاز مبادله موافقتنامه ها، انتخاب پیمانکار و شروع به اجرا و عملیاتی کردن پروژه ها است.

وی اظهار داشت: تلاش دولت و پیگیریهایی که در استان انجام می شود، برای تخصیص کامل همه اعتبارات است.

خادمی با اشاره به برنامه های ویژه دهه فجر در استان تصریح کرد: همه مدیران دستگاههای اجرائی و فرهنگی استان تلاش کنند برنامه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیر بنائی خوبی در این دهه در بخشهای مختلف ارائه دهند.

وی افزود: این دهه فرصتی مناسب برای تبیین دستاوردها و اقدامات انجام شده دولت و ارائه خدمات به مردم است.

استاندار بیان داشت: در دهه فجر برخی از اعضای هیئت دولت به این استان سفر خواهند کرد.

وی عنوان کرد: در این سفرها برخی طرحهای اقتصادی و پروژه های عمرانی به بهره برداری می رسند.

خادمی دهه فجر را فرصتی ارزشمند برای آشنایی هر چه بیشتر نسل جوان با اهداف و ارزشهای انقلاب اسلامی عنوان کرد.

