۶۰ عنوان برنامه توسط بنیاد شهید به مناسبت دهه فجر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز نجفی ظهر سه شنبه در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: در ایام دهه مبارک فجر ۶۰ عنوان برنامه توسط بنیاد شهید در این استان برگزار می شود که از شاخص ترین برنامه ها می توان به سرکشی از خانواده معظم شهدا، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، میهمانی لاله ها و برگزاری یادواره شهدا اشاره کرد.

وی گفت: تاکنون ۶۰۰ تابلو تمثال شهدا در این استان تعویض شده که ۲۰ درصد باقی مانده دیگر از تابلوها تا ۲۲ اسفندماه سالجاری تعویض می شوند.

مدیرکل بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از ۲۸۱ گلزار شهدا در استان تاکنون ۱۲۶ گلزار شهدا ساماندهی و حدود ۷۶ درصد از مزارهای شهدا نیز ساماندهی شده اند.

نجفی عنوان کرد: در حال حاضر ۲۱ گلزار شهدا در این استان در حال ساماندهی شدن است.