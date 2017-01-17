۸ شهید و ۲ زخمی حاصل حملات سعودی ها به استان الحدیده و صعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، حملات ددمنشانه جنگنده های سعودی به مردم مظلوم و بی دفاع یمن همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، جنگنده های یمنی منطقه مران در حیدان واقع در استان صعده یمن را بمباران کردند که منجر به شهادت ۷ شهروند یمنی و زخمی شدن ۲ تن دیگر شد.

همچنین یک شهروند یمنی بر اثر حملات سعودی ها به منطقه الخوخه در استان الحدیده به شهادت رسید.

از سوی دیگر نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن مواضع مزدوران سعودی در منطقه مرزی جیزان را هدف قرار دادند که منجر به هلاکت و زخمی شدن چندین متجاوز شد.