به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ محمدمهدی کاکوان گفت: این فرد به تهیه و انتشار ویدیو، علیه یکی از شرکت‌های آبمیوه سازی اقدام کرده بود.

وی افزود: شکایتی از یک شرکت آبمیوه‌سازی معتبر به این پلیس واصل شد که در آن ، نماینده حقوقی شرکت گفت ، باتوجه به سابقه فعالیت چندین ساله شرکت آبمیوه‌سازی ، اخیرا شخص یا اشخاص ناشناسی اقدام به تهیه و ضبط ویدئو با موضوع فاسد بودن آبمیوه خریداری شده از شرکت و انتشار ویدئو دارای محتوای اعلامی در شبکه‌های اجتماعی کرده اند و این موضوع باعث ضرر و زیان مادی و اعتباری به شرکت شده است.

این مقام انتظامی افزود: در این خصوص بدوا اقدام به بررسی و مستندسازی ویدئو اعلامی کرد و اقدامات، برای شناسایی شخص اصلی انتشار دهنده ویدئو اعلامی، آغاز که منجر به شناسایی متهم شد و با هماهنگی و دستور قضایی متهم به پلیس، احضار شد.

وی ادامه داد: این شخص، ابتدا اقدام به انکار اتهام خود کرد اماهنگامی که با مستندات پلیسی رو به رو شد به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: برای انجام اخاذی از شرکت ها اقدام به تهیه این کلیپ ها می کردم. با اعتراف متهم پرونده به همراه متهم به دادسرا ارسال شد و از سوی مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت.

سرهنگ کاکوان به شهروندان توصیه کرد که در صورت مواجهه با موارد مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارشات مردمی می‌تواند موضوعات مطرحه را اعلام کنند.