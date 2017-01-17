کشف و ضبط ۷۵۹ اصله چوب قاچاق در شهرستان صومعه سرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ اردشیر آقاجانی اظهار کرد: مأموران انتظامی تولم شهر در هنگام گشت زنی در روستای مرجقل به یک دستگاه کامیون ولوو حمل چوب مشکوک شده و دستور توقف این خودرو را صادر کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۷۱۹ اصله چوب قاچاق از نوع توسکا به وزن ۱۴ تُن و ۲۷۵ کیلوگرم کشف شد، افزود: راننده ۳۲ ساله این خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.

فرمانده نیروی انتظامی صومعه سرا با اشاره به برخورد قاطع پلیس با قاچاق چوب به عنوان یک سرمایه ملی، گفت: مأموران انتظامی روستای مرکیه صومعه سرا نیز موفق به کشف بیش از دو تُن چوب قاچاق از یک خودروی نیسان شده اند.

وی با بیان اینکه این میزان چوب در بازرسی از این خودرو کشف شده است، خاطرنشان کرد: این میزان شامل ۴۰ اصله چوب از نوع توسکا است که راننده ۳۳ ساله این خودرو دستگیر و بعداز تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شد.

سرهنگ آقاجانی با تأکید بر لزوم حفظ منابع طبیعی و جنگلی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مشابه، موضوع را سریعا به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.