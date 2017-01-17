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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۱۸

مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز خبر داد:

نقص فنی در تله کابین «دیزین»/گرفتار شدن ۲۰ نفر از شهروندان

نقص فنی در تله کابین «دیزین»/گرفتار شدن ۲۰ نفر از شهروندان

کرج - مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز از نقص فنی در تله کابین دیزین خبر داد و گفت: بیش از ۲۰ نفر از شهروندان در تله کابین ها گرفتار شده اند.

دکتر ناصر چرخساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نقص فنی در تله کابین دیزین ساعت ۱۴ و ۵۰ دقیقه به وقوع پیوسته است، گفت: این حادثه در ساعت ۱۵ و ۶ دقیقه به نیروهای امدادی هلال احمر استان البرز اطلاع رسانی شده است.

وی در ادامه با اشاره به اعزام اکیپ های امدادی هلال احمر به محل حادثه، گفت: این حادثه پس از بارگیری تله کابین رخ داده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز تاکید کرد: بیش از ۲۰ نفر از شهروندان در تله کابین ها گرفتار شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اخبار تکمیلی در خصوص این حادثه متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

کد مطلب 3879919

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