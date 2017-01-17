نقص فنی در تله کابین «دیزین»/گرفتار شدن ۲۰ نفر از شهروندان

دکتر ناصر چرخساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نقص فنی در تله کابین دیزین ساعت ۱۴ و ۵۰ دقیقه به وقوع پیوسته است، گفت: این حادثه در ساعت ۱۵ و ۶ دقیقه به نیروهای امدادی هلال احمر استان البرز اطلاع رسانی شده است.

وی در ادامه با اشاره به اعزام اکیپ های امدادی هلال احمر به محل حادثه، گفت: این حادثه پس از بارگیری تله کابین رخ داده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز تاکید کرد: بیش از ۲۰ نفر از شهروندان در تله کابین ها گرفتار شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اخبار تکمیلی در خصوص این حادثه متعاقبا اطلاع رسانی می شود.