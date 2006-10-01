كره را در تهران شكست مي دهيم / درهاي تيم ملي به روي همه بازيكنان باز است

به گزارش خبرگزاري مهر مهدي مناجاتي ضمن بيان اين مطلب به سايت سازمان تربيت بدني افزود: خيلي ها اعتقاد دارند ما با كسب يك امتياز به مرحله بعد صعود مي كنيم. واقعيت اين است كه ما از روز اول به فكر قهرماني در گروه خود بوديم و براي آن برنامه ريزي كرده ايم.



وي تصريح كرد: در دو بازي آينده چهار امتياز لازم داريم تا قهرماني خود را در اين گروه جشن بگيريم. 19 مهرماه در بازي مقابل چين تايپه، با ارائه يك بازي هجومي و البته منطقي چشم به هر سه امتياز اين ديدار داريم و تنها براي كسب پيروزي به مصاف آنها مي رويم و با حمايت تماشاگران هميشگي فوتبال در تهران، كره را زمين گير خواهيم كرد و اگر بتوانيم طبق برنامه پيش برويم، شكست آنها در ورزشگاه آزادي دور از دسترس نيست.



سرپرست تيم ملي فوتبال ايران گفت: خوشبختانه با نظر مساعد سرمربي تيم ملي درهاي ورود به روي بازيكنان جديد باز است و هركسي كه بتواند در ليگ عملكرد خوبي داشته باشد به تيم ملي راه مي يابد.



مناجاتي افزود: با تقسيم كارها بين مربيان، تمامي مسابقات ليگ را زيرنظر داريم و عملكرد تيم ها را به دقت مورد ارزيابي قرار خواهيم داد. بنابراين با دعوت از بازيكنان موفق ليگ شانس حضور در تركيب تيم ملي را براي آنها فراهم مي كنيم و اگر بتوانند رضايت كادر فني را جلب كنند در تيم ملي فوتبال ايران از آنها استفاده خواهيم كرد.



وي خاطرنشان كرد: در فهرست 19 نفره تيم ملي به منظور حضور در اردن نفرات جواني را به تيم دعوت كرديم كه اميدوارم عملكرد خوب اين بازيكنان در اردن رضايت كادر فني تيم را به همراه داشته باشد.



مناجاتي با اشاره به دو ديدار آينده تيم ملي فوتبال ايران مقابل چين تايپه و كره جنوبي افزود: با تركيب اصلي تيم ملي به مصاف آنها مي رويم و احتمال حضور بازيكنان تازه دعوت شده به تيم ملي كم است چراكه آنها نياز به زمان دارند تا با ديگر بازيكنان هماهنگ شوند.



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