۷۰ درصد شهرهای ایران روی گسل زلزله/۵۰ درصد در مسیر سیل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحمید جمال الدینی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری به تشریح برنامه های هلال احمر در حوزه آموزش و آمادگی مردم در برابر سوانح طبیعی پرداخت و افزود: ۹۹ درصد شهرهای ما در معرض زلزله با میزان خطر متوسط به بالا قرار دارند.

وی با اعلام اینکه تنها دو شهر خرمشهر و آبادان از خطر زلزله مصون هستند، گفت: ۷۰ درصد شهرهای کشور نیز بر روی گسل زلزله واقع شده اند.

جمال الدینی با اعلام اینکه بیش از ۵۰ درصد شهرهای کشور نیز در مسیر سیل قرار دارند، تاکید کرد: هر سال بیش از ۷ درصد از درآمد ناخالص ملی کشور صرف حوادث می شود.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر با اعلام اینکه میزان آمادگی خانواده ها در برابر زلزله ۹.۳ درصد است، افزود: یکی از نکات مهم که مردم می بایست به آن آگاه باشد نقشه اضطرار در هنگام صدور پروانه های ساختمانی است.

وی توضیح داد: نقشه اضطرار همان توضیحات لازم در زمینه شناخت مالکان ساختمان از نحوه خروج از ساختمان در هنگام وقوع زلزله است.

جمال الدینی با تاکید بر اینکه نقشه اضطرار به عنوان پیوست جزو الزامات پروانه ساختمانی است، ادامه داد: در برنامه ملی هلال احمر که تحت عنوان «خادم» که همان آموزش خانواده ها در برابر زلزله است، ۱۵ شاخص آمادگی را مدنظر قرار داده ایم.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر با اشاره به اجرای پایلوت طرح خادم در کشور افزود: از ابتدای بهمن ماه قرار است نیروهای آموزش دیده ما به درب منازل ۲۵۰ هزار خانوار سراسر کشور مراجعه و آنها را نسبت به وضعیت آمادگی در برابر زلزله آگاه کنند.

وی با تاکید بر اینکه هر یک از ماموران برای ۱۲ بار به درب هر یک از منازل مراجعه خواهند کرد، اظهار داشت: در هر بار مراجعه به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه خانواده ها را نسبت به آنچه می بایست از آمادگی در برابر زلزله بدانند، آگاه می کنند.

جمال الدینی با عنوان این مطلب که بعد از اجرای پایلوت طرح خادم این برنامه ملی تا پایان سال ۱۴۰۰ شمسی در سراسر کشور و برای تمامی ۲۴ میلیون خانوار آموزش داده خواهد شد، گفت: تاکنون حدود ۱۰ میلیارد تومان بابت آموزش همگانی هزینه شده است.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر با اعلام اینکه در هنگام مراجعه ماموران ما به درب منازل هیچ هزینه ای از مردم بابت این آموزش ها دریافت نمی شود، گفت: ماموران ما دارای کارت شناسایی و لباس مخصوص هلال احمر هستند، ضمن اینکه قبل از مراجعه آنها با کلانتری ها، ائمه جماعات مساجد و سایر مسئولان و مدیران محلی هماهنگی صورت خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه جمعیت هلال احمر در طرح خادم قرار نیست وظیفه سایر دستگاه های درگیر در این موضوع را انجام دهد، افزود: حداقل ۹ دستگاه کشور درگیر شاخص های آمادگی خانوارها در برابر زلزله هستند. آنچه هلال احمر به آن توجه دارد نگاه مدافع و مطالبه گری مردم است. یعنی مردم را از شرایط آمادگی در برابر زلزله آگاه می کند.