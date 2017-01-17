واکنش میراث فرهنگی به گزارش مهر از خانه تاریخی حکیم هیدجی

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه روند ثبت خانه حکیم هیدجی در فهرست آثار تاریخی با تملک آن از سوی شهرداری هیدج فراهم شده است، افزود: خانه حکیم هیدجی در حال حاضر در دست مالکان شخصی قرار گرفته است و ساکن این خانه هیچ نسبت سببی و نسبی با حکیم هیدجی ندارند و شرط اصلی برای به ثبت رسیدن رضایت و اجازه صاحب خانه است.

وی با بیان اینکه خانه حکیم هیدجی ارزش معماری چندانی ندارد بلکه به دلیل مکان رویداد بودن آن مورد توجه است ادامه داد: صاحب کنونی این خانه هم اکنون تنها اجازه تملک را داده است و این تملک تنها با اعتبارات ملی قابل انجام است نه استانی و یک ردیف اعتبار ملی برای این موضوع قرار داده است.

رحمتی افزود: برای استان زنجان در طول ۳سال هیچ مبلغی از این اعتبارات ابلاغ نشده بود اما امسال موفق شدیم با اخذ آن مسافرخانه اسلامی واقع در سعدی جنونی و کاروان سرا پایین بازار مرمت کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان گفت: با پی گیری ها و توافق های انجام شده و رضایت مالک خانه حکیم هیدجی، شهرداری هیدج نسبت به تملک این خانه اقدام کند.

رحمتی با بیان اینکه برای اخذ تملک خانه حکیم هیدجی در ابتدا نیازمند به ثبت ملی شدن و سپس رضایت واجازه مالک آن خانه داریم، اظهار کرد: تمام تلاشمان را برای احیا و مرمت این آثار تاریخی ارزشمند انجام خواهیم داد.

در ادامه به روند محوطه سازی و حصار کشی چلبی اوغلو و معبد تاریخی داش کسن اشاره کرد و گفت: در محوطه آثار تاریخی چلبی اوغلوی سال های گذشته با وضعیت بسیار بحرانی روبه رو بوده ولی با این وجود تنگناهای مالی حصار کشی و جدول سازی انجام شده و تنها سر در آن باقی مانده است که برای بهره برداری به بخش خصوصی واگذار شده است.

رحمتی با بیان اینکه میراث فرهنگی استان زنجان طی تعداد طی ۳سال اخیر ۴۶پروژه زیرساختی در حوزه گردشگری اجرا کرده است، گفت: از این تعداد ۱۸پروژه به طور کامل تحویل داده شده و ۲۰پروژه دیگر آماده برای تحویل است.

وی با بیان اینکه پروژه سر در مسجد سید(جامع) شهر زنجان از جمله پروژه های نمیه کاره از دولت قبل بوده است، افزود: پروژه سر در مسجد(سید) جامع شهر زنجان از پروژه های نیمه تمام بود که در مراحل اول با ۴۵۰میلیون تومان بدهی و با یک بدنه اسکلتی به اداره میراث فرهنگی تحویل داده شده بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان افزود: در حال حاضر با وجود کمبودهای مالی که وجود دارد به رشد بسیار مناسبی در اغنا مجموعه های گردشگری استان رسیده ایم به طوریکه در سال ۹۱کل مبلغ فروش بلیط به گردشگران ۹۱میلیون تومان بوده است.

رحمتی ادامه داد: طی ۹ماهه اخیر به ۵۸۰میلیون تومان رسیده است و همچنین میزان بازدید ها درسال ۹۱از گنبد سلطانیه حدود ۹۸۰نفر بوده است که باز هم امسال به نزدیک ۶هزار نفر رسیده است و هر چند هنوز نتوانسته ایم رکورد ۴۰۰هزار نفر بازدید در سال ۸۸را بشکنیم اما رشد بسیار بالایی را طی سال های اخیر در میزان بازدیدها شاهد بوده ایم.