به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان ظهر سه شنبه در جریان سفر به منطقه آزاد ماکو در بازدید از طرح های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی این منطقه تسریع در بهره برداری از فرودگاه منطقه آزاد ماکو در سال مزین به عنوان ' اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل ' را مورد تاکید قرار داد و گفت: ظرفیت های تجاری منطقه آزاد ماکو باید بیش از پیش توسعه یابد.

وی منطقه آزاد ماکو را پیشانی ارتباطات تجاری کشور با اروپا خواند و اظهارداشت: احداث این فرودگاه در مدتی کوتاه، اقدام جهادی برای توسعه اقتصادی این منطقه در دولت تدبیر و امید به شمار می رود.

ترکان با اشاره به اینکه احداث فرودگاه منطقه آزاد ماکو در خرداد سال ۱۳۹۳ آغاز شده است، ادامه داد: راه اندازی آن با بیش از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه تا پایان سال جاری می تواند در توسعه مراودات تجاری منطقه تاثیرگذار باشد.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ماکو نیز احداث زودهنگام فرودگاه ماکو را مدیون توافق برجام دانست و گفت: تمامی تجهیزات این فرودگاه در امنیت کامل با هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال از اروپا خریداری شده است.

حسین فروزان با بیان اینکه تجهیزات این فرودگاه دارای استانداردهای بین المللی است، افزود: توافق برجام موجب افزایش اعتماد کشورهای مختلف جهان به ایران شده و هزینه تمامی تجهیزات فرودگاه ماکو پس از نصب و راه اندازی به شرکت اسپانیایی پرداخت شده است.

وی با اعلام اینکه فرودگاه ماکو در زمینی به مساحت ۶۰۰ هکتار احداث شده است، افزود: مساحت سطوح پروازی این محوطه ۳۴۴ هکتار و طول باند آن سه هزار و ۲۷۰ متر است.

فروزان هدف از احداث فرودگاه ماکو را تسریع در عرضه خدمات تاثیرگذار در سطوح داخلی و بین المللی و ایجاد دسترسی حمل و نقل هوایی جهت توسعه ارتباطات اقتصادی عنوان کرد.

به گفته وی این فرودگاه برای هواپیماهای ایرباس A۳۲۰ طراحی شده و دارای هشت هزار مترمربع ترمینال اصلی و ۸۰۰ مترمربع سالن تشریفات است.

ترکان در ادامه از طرح تعریض جاده مرگنلر – ماکو، پژوهشسرای دانش آموزی و مرکز جدید رشد فناوری های نوین منطقه آزاد ماکو که در رشته هایی از قبیل نانو، لجستیک و کشاورزی فعالیت می کند و قرار است در دهه فجر سال جاری فعالیت خود را به صورن رسمی آغاز کند، بازدید کرد.

در ادامه سفر ترکان به منطقه آزاد ماکو، بزرگراه جدید الاحداث ماکو - بازرگان به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی نامگذاری و تابلوی بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز رونمایی شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از واحدهای تولیدی محصولات پلاستیکی، تولید پروفیل و نوار پی وی سی، تولید پوشاک و کارخانه بتا دنت، تولید کننده دندان های مصنوعی در ماکو با قابلیت صادرات به کشورهای مختلف جهان واقع در شهرک صنعتی شماره یک ماکو نیز بازدید کرد.

ترکان همچنین در این سفر یک روزه از پایانه صادراتی و پروژه ساماندهی کامیون ها و جاده در دست احداث اتصال کمربندی به شهرک لجستیک بازدید کرد و در آئین کلنگ زنی هتل و بازارچه مرزی شهر بازرگان حضور یافت.

منطقه آزاد ماکو به عنوان یکی از هفت منطقه آزاد کشور به لحاظ محدوده جغرافیایی منطبق بر شهرستان های ماکو، شوط، پلدشت و شهر مرزی بازرگان است؛ این منطقه در دولت تدبیر و امید به الگویی برای اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است.

مساحت این منطقه حدود پنج هزار کیلومتر مربع بوده و به تنهایی بیش از ۷۵ درصد کل مساحت مناطق آزاد کشور را به خود اختصاص داده و دومین منطقه آزاد بزرگ دنیاست.

این منطقه در مجاورت ترکیه و جمهوری آذربایجان قرار دارد و طول مرزهای جمهوری اسلامی ایران در این منطقه با این کشورها به ترتیب ۱۳۰ و ۱۴۰کیلومتر است.