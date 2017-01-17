به گزارش خبرنگار مهر، کامروز امینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۱۰ مورد بوده است.

وی بیان داشت: همه این افراد در رودخانه های استان غرق شده اند.

امینی تصریح کرد: در سال گذشته در طی سال ۱۳ فوتی در اثر غرق شدگی در استان وجود داشت.

وی رتبه کشور بر حسب جمعیت به ازای هر صد هزار نفر را پنجم عنوان کرد و گفت: استانهای گیلان، مازندران، خوزستان و ایلام در رده های اول تا چهارم در تعداد فوت شدگان ناشی از غرق شدگی قرار دارند.

امینی تصریح کرد: با وجود دارا بودن علامت هشدار در کنار رودخانه ها، افراد به این علامتهای خطر توجه نداشته و در مکانهای خطرناک رودخانه شنا می کنند.