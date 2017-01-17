نمونه برداری از تولیدات دارای استاندارد اجباری لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما ظهر سه شنبه در جلسه شورای استاندارد فارس، گفت: یک هزار و ۴۲۴ واحد پروانه دار در فارس فعال است که باید استانداردهای اجباری را رعایت کنند.

وی ادامه داد: حداقل هرسه ماه یکبار توسط کارشناسان نمونه برداری و پایش می شوند حتی برخی واحد ها زودتر از سه ماه نیاز به پایش دارند که این کار باید با پرداخت هزینه انجام شود.

مدیرکل استاندارد فارس با بیان اینکه تامین هزینه های این آزمایش و نمونه گیری ها برای دولت مممکن نیست، گفت: پرداخت هزینه این نمونه برداری ها از جانب دولت امکان پذیر نیست و از طرفی اداره استاندارد کارشناس به تعداد لازم ندارد که بخواهد همه این کارشناسی ها و نمونه برداری ها را انجام دهد ، بنابر این استفاده از توان بخش خصوصی اجتناب ناپذیر است و این استفاده هزینه بر است.

رهنما تصریح کرد: انجام امور کارشناسی و نمونه برداری و انجام آزمایش ها در واحد های صنعتی با نظارت استاندارد و از سوی بخش خصوصی انجام می شود زیرا این موارد برون سپاری شده است و انجام آن منوط به هزینه است.

وی یادآور شد: هزینه این نوع امور را واحد های صنعتی باید بپردازند، هرچند هزینه ها چندان زیاد نیست اما انجام این آزمایش ها و نمونه برداری ها در مواردی که استاندارد اجباری باید رعایت شود الزامی است .

مدیر کل استاندارد فارس تاکید کرد: نمونه گیری و انجام آزمایش از جانب استاندارد به ویژه برای واحدهای صنعتی که استاندارد اجباری دارند لازم است.