سفر دوره ای اردوغان به ۳ کشور آفریقائی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه قرار است در ماه جاری میلادی سفر دوره ای به سه کشور آفریقائی داشته باشد.

حریت به نقل از منابع آگاه در دولت ترکیه در این باره اعلام کرد: سفر دوره ای «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به سه کشور آفریقائی تانزانیا، ماداگاسکار و موزامبیک از ۲۲ ژانویه آغاز و تا ۲۶ ماه جاری ادامه خواهد داشت.

این رسانه ترکیه ای هدف از این سفر را توسعه روابط اقتصادی در این سه کشور مهم آفریقائی اعلام و تأکید کرد که هیأتی از تجار رئیس جمهور این کشور را در این سفر همراهی می کنند.