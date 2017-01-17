بخش کشاورزی باید به سمت دانش بنیان سوق داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانمحمدی ظهر سه شنبه در حاشیه همایش تجلیل از کشاورزان نمونه استان در جمع خبرنگاران، افزود: بخش کشاورزی در اقتصاد استان زنجان نقش بسیار مهمی را دارد و می طلبد که از این بخش حمایت شود.

وی از وجود ۶۰ هزار بهره بردار کشاورزی در سطح استان زنجان خبر دادواظهار کرد: کشاورزی رکن دانش بنیان بودن را به اثبات برسانیم چرا که بخش کشاورزی در اقتصاد حرف اول را می زند و در دولت تدبیر و امید توجه خاصی به بخش کشاورزی می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان زنجان گفت: ۸ هزار و ۲۰۰ نفر پروانه گرفته اند و در هشت شهرستان نظام مهندسی فعالیت می کند.

خانمحمدی تاکید کرد: کانون خبرگان کشاورزی استان زنجان بیش از ۴۸۰ نفر عضو دارد و در برخی از شهرستانهای استان زنجان هم فعالیت لازم را دارد.

وی افزود: با توجه به این که بخش کشاورزی در استان زنجان مشکلاتی داردپایه های پایلوت کشاورزی را ایجاد کنیم و نسبت به به توسعه اقتصادی استان بخش کشاورزی باید حمایت شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: دفتر نظام مهندسی کشاورزی در هشت شهرستان استان زنجان فعالیت می کند.

خانمحمدی با بیان اینکه کشاورزی باید به سمت دانش بنیان سوق داده شود، گفت: تحقق این امر مهم نیاز به برنامه ریزی و مدیریت لازم دارد.