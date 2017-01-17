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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۵۳

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان زنجان:

بخش کشاورزی باید به سمت دانش بنیان سوق داده شود

بخش کشاورزی باید به سمت دانش بنیان سوق داده شود

زنجان-رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه کشاورزی باید به سمت دانش بنیان سوق داده شود، گفت: تحقق این امر مهم نیاز به برنامه ریزی و مدیریت لازم دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانمحمدی ظهر سه شنبه در حاشیه همایش تجلیل از کشاورزان نمونه استان در جمع خبرنگاران، افزود: بخش کشاورزی در اقتصاد استان زنجان نقش بسیار مهمی را دارد و می طلبد که از این بخش حمایت شود.

وی از وجود ۶۰ هزار بهره بردار کشاورزی در سطح استان زنجان خبر دادواظهار کرد: کشاورزی رکن دانش بنیان بودن را به اثبات برسانیم چرا که بخش کشاورزی در اقتصاد حرف اول را می زند و در دولت تدبیر و امید توجه خاصی به بخش کشاورزی می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان زنجان گفت:  ۸ هزار و ۲۰۰ نفر پروانه گرفته اند و در هشت شهرستان نظام مهندسی فعالیت می کند.

خانمحمدی تاکید کرد: کانون خبرگان کشاورزی استان زنجان بیش از ۴۸۰ نفر عضو دارد و در برخی از شهرستانهای استان زنجان هم فعالیت لازم را دارد.

وی افزود: با توجه به این که بخش کشاورزی در استان زنجان مشکلاتی داردپایه های پایلوت کشاورزی را ایجاد کنیم و نسبت به به توسعه اقتصادی استان بخش کشاورزی باید حمایت شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: دفتر نظام مهندسی کشاورزی در هشت شهرستان استان زنجان فعالیت می کند.

خانمحمدی با بیان اینکه کشاورزی باید به سمت دانش بنیان سوق داده شود، گفت: تحقق این امر مهم نیاز به برنامه ریزی و مدیریت لازم  دارد.

کد مطلب 3879938

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