پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود، عنوان کرد: از اواسط روز پنج شنبه هفته جاری یک سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود.

وی عنوان کرد: این سامانه بارشی در اواخر پنج شنبه در این استان فعال می شود که بارش این سامانه در ارتفاعات به صورت برف پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: از روز پنج شنبه تا اواسط روز جمعه بارش باران و برف و وزش باد در برخی مناطق، به خصوص در مناطق غربی پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون دمای هوای شهرکرد منفی ۱۰ درجه سانتی گراد است.