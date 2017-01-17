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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۴۱

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری

پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود، عنوان کرد: از اواسط روز پنج شنبه هفته جاری یک سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود.

وی عنوان کرد: این سامانه بارشی در اواخر پنج شنبه در این استان فعال می شود که بارش این سامانه در ارتفاعات به صورت برف پیش بینی می شود.

 مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: از روز پنج شنبه تا اواسط روز جمعه بارش باران و برف و وزش باد در برخی مناطق، به خصوص در مناطق غربی پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون دمای هوای شهرکرد منفی ۱۰ درجه سانتی گراد است.

کد مطلب 3879944

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