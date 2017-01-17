تعادل مطلوب در دسترسی زنان به پستهای مدیریتی و منابع وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت ملاوردی بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: تبیین جایگاه و ارزش زن یک وظیفه همگانی و مسئولیتی برای تمامی قوا در نظام جمهوری اسلامی است.

وی بیان داشت: عدالت اجتماعی به معنای واقعی در حوزه زنان و خانواده اجرایی نشده است و در این حوزه شاهد نوعی عدم تعادل هستیم.

ملاوردی معاونت زنان و خانواده را مطابق اصل ۱۲۴ یک جایگاه ستادی عنوان کرد و گفت: در این حوزه رسالتهایی همچون بررسی و شناسایی مسائل زنان و خانواده، ایجاد حساسیت نسبت به این مسائل و مشکلات و جلب مشارکت در راستای حل و رفع آنان وجود دارد.

وی بهره برداری از رسالتهای ذاتی وزارتخانه ها و سازمانها در راستای رفع مشکلات حوزه زنان و خانواده را نیز از رسالتهای این معاونت عنوان کرد.

ملاوردی افزود: با بهره گیری از توان بازوان اجرایی در وزارتخانه ها و استان ها، اقداماتی در راستای شناسایی وضعیت زنان و خانواده، خلأها و مشکلات زنان در حوزه های مختلف انجام شده است.

وی تصریح کرد: در برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز چارچوب مشخصی برای بهبود و توسعه وضعیت جامعه زنان مشخص شده است.

معاون رئیس جمهوری در حوزه زنان و خانواده تدوین اسناد راهبردی در حوزه زنان و خانواده و ارائه به کمیسیون اجتماعی ریاست جمهوری را از برنامه های مهم در حوزه زنان عنوان کرد.

ملاوردی افزود: سند حمایت اجتماعی با مشارکت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، بسته توان افزایی و حمایت افزایی گروههای مختلف زنان و بسته جامعه حمایتی زنان شاغل برخی از این اسناد هستند.