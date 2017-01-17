به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید در جلسه ارتباط مستقیم مسئولان نیروی انتظامی با مردم، افزود: کاربران با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری می توانند موضوعات مهم مثل سایت‌های مجرمانه، فیشینگ، حملات سایبری و جرائم مشهود سایبری را در بخش ثبت گزارشات مردمی درج کنند.

وی ادامه داد: همچنین در بخش سوالات عمومی فوریت‌ های سایبری بسیاری از مسائل مبتلا به شهروندان در قالب سوال جواب پاسخ داده شده است.

سردار مجید با اشاره به اینکه بیشترمراجعان این ارتباط مردمی به عدم آگاهی و اطلاع از روند قضایی پرونده‌ها باز می‌گشت، افزود: در این ارتباط مردمی، تلاش شد تا به صورت حضوری به مشکلات این عزیزان رسیدگی و آن دسته از مراجعان که امکان رفع مشکل آنها حضوری امکان پذیر نبود به واحد مربوط ارجاع شد تا در اسرع وقت به موضوعات آنها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: متاسفانه عدم رعایت موارد ساده ایمنی و توصیه های مراقتی از سوی کاربران باعث می‎ شود تا به راحتی در دام مجرمان سایبر افتاده و از آنها سوء استفاده شود.

جانشین رئیس پلیس فتا ادامه داد: رویکرد پلیس فتا پیشگیری ازجرم است و دراین راستا ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت‌ سالم و سازنده کاربران از مهمترین اولویت‌های پلیس فتا است که تقدیر و تشکر برخی مراجه کنندگان و تماس های تلفنی موید این موضوع بوده است.