تذکر داور به قلعه نویی/ فیلمبرداری آنالیزور استقلال از بازی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای تراکتورسازی و صنعت نفت ور ورزشگاه یادگار امام (ره) تا دقیقه 85 با نتیجه دو بر دو در جریان است.

پس از گل تساوی تیم صنعت نفت همه اعضای این تیم بجز فیروز کریمی خوشحالی کردند.

عتلیشام پس از زدن گل دوم تیم تراکتورسازی روی پیشت تارتان تعادل خود را از دست داد و کمی دچار مصدومیت شد.

بعد از نوری، فرزاد حاتمی نیز از بازی بیرون رفت و به جای او مهدی شریفی به میدان آمد.

این بازی در دمای زیر ۶ درجه تبریز در حال برگزاری است.

آنالیزور تیم فوتبال استقلال تهران این بازی را از نزدیک تماشا می کند و هر از گاهی از بازی فیلمبرداری میکند.

مهدی شریفی در دقیقه ۶۸ درگیری جزئی با هیان کیم بازیکن کره ای این صنعت نفت داشت.

داور بازی در دقیقه ۶۹ به نیمکت ذخیره ها و کادرفنی تیم تراکتورسازی تذکر داد.