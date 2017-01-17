  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۴۹

حواشی بازی تراکتورسازی - صنعت نفت

تذکر داور به قلعه نویی/ فیلمبرداری آنالیزور استقلال از بازی

تذکر داور به قلعه نویی/ فیلمبرداری آنالیزور استقلال از بازی

تبریز - داور دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و صنعت نفت آبادان به کادر فنی تیم میزبان تذکر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای تراکتورسازی و صنعت نفت ور ورزشگاه یادگار امام (ره) تا دقیقه 85 با نتیجه دو بر دو در جریان است.

پس از گل تساوی تیم صنعت نفت همه اعضای این تیم بجز فیروز کریمی خوشحالی کردند.

عتلیشام پس از زدن گل دوم تیم تراکتورسازی روی پیشت تارتان تعادل خود را از دست داد و کمی دچار مصدومیت شد.

بعد از نوری، فرزاد حاتمی نیز از بازی بیرون رفت و به جای او مهدی شریفی به میدان آمد.

این بازی در دمای زیر ۶ درجه تبریز در حال برگزاری است.

آنالیزور تیم فوتبال استقلال تهران این بازی را از نزدیک تماشا می کند و هر از گاهی از بازی فیلمبرداری میکند.

مهدی شریفی در دقیقه ۶۸ درگیری جزئی با هیان کیم بازیکن کره ای این صنعت نفت داشت.

داور بازی در دقیقه ۶۹ به نیمکت ذخیره ها و کادرفنی تیم تراکتورسازی تذکر داد.

کد مطلب 3879952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها