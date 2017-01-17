آغاز به کار خط B مترو قم

تیترشهر نوشت: حمیدرضا عابدی خرسند با اشاره به اتمام حفاری مکانیزه خط A مترو اظهار داشت: این خط پس از شروع از شهرک کامکار از مسیرهای میدان شهید مطهری، سه راه بازار، خیابان شهید دل آذر و میدان ولی عصر(عج) به جمکران منتهی میشود.
وی با اشاره به اتمام حفاری تونل خط A مترو گفت: ۱۰.۵ کیلومتر این مسیر در قالب مکانیزه با استفاده از دستگاه TBM حفاری شده که با تلاش شبانهروزی در هفته اخیر حفاری این خط به پایان رسید.
مدیرکل روابط عمومی و بینالملل شهرداری قم از برگزاری آئین اتمام حفاری خط A مترو قم و کلنگ زنی شروع خط B مترو قم در روز سه شنبه ۲۸ دی ماه امسال خبر داد و افزود: این مراسم با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، شهردار قم و جمعی از مدیران استان برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه همچنین کلنگ خط B مترو قم نیز با حضور رئیس مجلس به زمین زده میشود، خاطرنشان کرد: دستگاه پس از خارج شدن از میدان ولی عصر، برای شروع حفاری خط B در پردیسان مستقر میشود، البته خروج و مکانیابی دستگاه در پردیسان چند ماهی زمان نیاز دارد.
عابدی عنوان کرد: خط B مترو شامل مسیرهایی پردیسان، میدان مصلی، خیابان ارم، حرم حضرت معصومه(س)، خیابان ۱۹ دی و پایانه شمالی است.
وی یادآور شد: مترو یکی از پروژههای مهم قطار شهری قم محسوب میشود که تکمیل کامل آن گامی در پیشبرد اهداف حملونقل و کاهش ترافیک است.
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