افت شاخص فروش شرکتها نسبت به سال ۹۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، مجید درویش گفت: شاخص رشد فروش شرکت‌ها در سال مالی ۹۴ در مقایسه با شاخص رشد فروش در سال ۹۳ افت زیادی داشته است. به بیان دقیق تر، رشد فروش ۵۰۰ شرکت در سال ۹۳ به قیمت‌های جاری ۱۹ درصد بوده است، در حالی که رشد فروش ۵۰۰ شرکت در سال مالی ۹۴ برابر با ۱ درصد بوده است.

دبیر همایش رتبه‌بندی شرکتهای ایرانی افزود: از مجموع ۳۳ شاخص این رتبه بندی، چهار شاخص: بهره‌وری کل، بهره‌ وری کل عوامل، بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه، شاخص‌های جدیدی هستند که در سال ۹۵ اضافه شده‌اند؛ بر این اساس، در همایش شرکت‌های برتر ایران، ۱۰ شرکت پیشرو و شرکت‌های برتر از نظر رشد سریع نیز معرفی می‌شوند؛ اما معیار اصلی در انتخاب این شرکت‌ها، تغییر رتبه فروش شرکت‌های برتر، طی چهار سال اخیر است، یعنی شرکت‌هایی که بیشترین ارتقای رتبه را از نظر شاخص میزان فروش داشته اند انتخاب شده و تحت این عناوین معرفی خواهند شد.

وی تصریح کرد: همچنین در این همایش، با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی برای کشور، ۱۰ شرکت برتر صادرات‌گرا بر اساس شاخص ترکیبی صادرات، مشخص و معرفی می‌شوند. این شاخص، ترکیبی از سه شاخص میزان صادرات شرکت، رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش است. از جمله گزارش های دیگری که ارائه می شود مقایسه ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران با ۵۰۰ شرکت بزرگ ترکیه و ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکا است و در آن رشته‌های مختلف کسب و کار در ایران با رشته های کسب و کار در این دو کشور از جنبه‌های مختلف مقایسه می شوند.

درویش در مورد نتایج رتبه بندی امسال گفت: شاخص رشد فروش شرکت‌ها در سال مالی ۹۴ در مقایسه با شاخص رشد فروش در سال ۹۳ افت زیادی داشته است. به بیان دقیق تر، رشد فروش ۵۰۰ شرکت در سال ۹۳ به قیمت‌های جاری ۱۹ درصد بوده است، در حالی که رشد فروش ۵۰۰ شرکت در سال مالی ۹۴ برابر با ۱ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: در رتبه بندی سال جاری که عملکرد شرکت‌ها در سال مالی ۹۴ ارزیابی شده است، شرکت های حوزه خدمات مالی مانند بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ای در مقایسه با شرکت‌های تولیدی، از نظر رشد فروش وضعیت بهتری دارند. یعنی در حالی که شرکت های حوزه خدمات مالی از نظر شاخص فروش (درآمد) نسبت به سال مالی ۹۳ رشد داشته اند، بسیاری از شرکت‌های تولیدی افت فروش داشته اند.

گفتنی است، همایش نوزدهمین سال رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-۱۰۰) در تاریخ ۴ بهمن ماه سال جاری برگزار می شود و در آن، مقامات و سیاست گذاران اقتصادی و صنعتی کشور، مدیران شرکت‌های بزرگ و برتر ایران، صاحب نظران اقتصادی و خبرگان صنعتی حضور خواهند داشت.

رتبه بندی شرکت های برتر ایران از سال ۱۳۷۷ با معرفی ۱۰۰ شرکت برتر و با رتبه بندی شرکت‌ها براساس شاخص «میزان فروش» آغاز و طی سال‌های بعد به تعداد شرکت های مورد ارزیابی افزوده شد و در حال حاضر نیز سالانه ۵۰۰ شرکت به عنوان شرکت های برتر معرفی می شوند. ۵۰۰ شرکت، ابتدا براساس شاخص میزان فروش (درآمد) مشخص می‌شوند، پس از آن، بر اساس ۳۲ شاخص دیگر باهم مقایسه و رتبه بندی می شوند.

به گفته مجید درویش مدیر این طرح، از مجموع ۳۳ شاخص این رتبه بندی، چهار شاخص: بهره وری کل، بهره‌ وری کل عوامل، بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه، شاخص های جدیدی هستند که در سال ۹۵ اضافه شده اند.

در همایش شرکت‌های برتر ایران ۱۰ شرکت پیشرو و شرکت‌های برتر از نظر رشد سریع نیز معرفی می شوند. معیار اصلی در انتخاب این شرکت‌ها، تغییر رتبه فروش شرکت‌های برتر، طی چهار سال اخیر است، یعنی شرکت‌هایی که بیشترین ارتقای رتبه را از نظر شاخص میزان فروش داشته اند انتخاب شده و تحت این عناوین معرفی خواهند شد.