گزینه رهبر شیعیان بحرین تحرک «مسالمت آمیز» است نه اقدام «مسلحانه»

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ محمد فاطمی زاده: روز گذشته و در پی اعدام سه جوان انقلابی به دست عمال رژیم آل خلیفه در بحرین، برخی از جریانات مخالف حاکمیت از آغاز مبارزات مسلحانه علیه نظام خبر دادند.

این در حالی است که آیت الله «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین از ابتدای انقلاب مردم بحرین در سال ۲۰۱۱ میلادی بر «مسالمت آمیز» بودن این انقلاب به عنوان یک گزینه «راهبردی» و نه «تاکتیکی» تاکید کرده و نسبت به سوءاستفاده حکام بحرین از سخنان شخصیت ها و جریان های مخالف رژیم درباره لزوم در پیش گرفتن تحرکات غیرمسالمت آمیز و خشن هشدار داده است.

در همین راستا با شیخ «عبدالله الدقاق» نماینده آیت الله عیسی قاسم گفتگو کردیم تا ابعاد مختلف این موضوع را از منظر رهبر شیعیان بحرین بررسی کنیم:

شیخ عبدالله الدقاق نماینده آیت الله عیسی قاسم در ایران درباره موضع رهبر شیعیان بحرین درباره مبارزه مسلحانه با آل خلیفه تصریح کرد: بنده به عنوان نماینده آیت الله عیسی قاسم تاکید می کنم که ایشان فقط تحرکات «مسالمت آمیز» در بحرین را تایید می کنند و با اقدامات مسلحانه مخالف هستند. این موضع رهبر انقلاب بحرین از ابتدای انقلاب تا امروز است و به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. مردم بحرین رهبر حکیم، شجاع و بصیری به نام آیت الله عیسی قاسم دارند که از ابتدا از ایشان تبعیت می کردند. ایشان از ابتدا تاکید داشتند که تحرکات مردم «مسالمت آمیز» است نه «مسلحانه» و ما از این روش دست بر نمی داریم. گزینه مسالمت آمیز، یک گزینه راهبردی است نه یک گزینه تاکتیکی.

وی در ادامه در خصوص علت مغایرت موضع برخی جریان ها با رهبر شیعیان بحرین نیز تاکید کرد: جریان ها هر کدام دارای دیدگاه خاصی هستند و این موضوع به خودشان و ارزیابی آنها بر می گردد. غالب مردم بحرین پیرو و تابع آیت الله عیسی قاسم هستند. ایشان بارها بر «مسالمت آمیز» بودن تحرک مردم بحرین تاکید کرده اند و تمام مردم بحرین، رژیم آل خلیفه و جهانیان این موضوع را می دانند. در صورت کشیده شدن حرکت مسالمت آمیز مردم به سمت اقدامات خشن، انقلاب بحرین آسیب خواهد دید. اگر برخی جریان ها در صدد کشاندن انقلاب به سمت عملیات مسلحانه هستند، این ارزیابی و موضع خود آنها است و خودشان باید تبعات این اقدامات را برعهده گیرند. ما پیرو موضع آیت الله عیسی قاسم مبنی بر مسالمت آمیز بودن روند انقلاب هستیم. مردم بحرین یک رهبر به نام آیت الله عیسی قاسم دارند نه چند رهبر.

شیخ الدقاق درباره احتمال نفوذ آل خلیفه به برخی جریان ها برای تغییر موضع آنها و سوءاستفاده از این جریان ها نیز بیان داشت: طبیعتا رژیم آل خلیفه به بهانه هایی برای اقدامات خود نیاز دارد و از هر سخن و موضعی درباره خشونت استفاده خواهد کرد تا بدین صورت حرکت مسالمت آمیز مردم بحرین را سرکوب کند. تاکید می کنیم که دیدگاه آیت الله عیسی قاسم و گزینه مردم بحرین مبنی بر مسالمت آمیز بودن حرکت انقلابی مردم، واضح و روشن است و مقامات بحرین نمی توانند با بهانه تراشی، مردم را به سمت خشونت و مبارزه مسلحانه سوق دهند.