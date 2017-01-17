۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۱۵

با حضور ملاوردی؛

اولین پارک بانوان یاسوج افتتاح شد

یاسوج- اولین پارک بانوان یاسوج با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار یاسوج  بعداز ظهر سه شنبه در  آیین افتتاح این پارک  که با حضور شهیندخت ملاوردی و  مسئولان استانی برگزار شد، گفت: این پروژه در مساحت سه هکتار و با اعتبار ۲۳ میلیارد  ریال به بهره برداری رسید.

محمد علی جاوید افزود: در این پارک امکاناتی همچون پیست اسکی، پیست دوچرخه سواری، نیمکت‌های نشیمن، سکوهای نشستن، و مراکز مشاوره پیش بینی شده است.

شهردار یاسوج اظهار داشت: فاز دوم این پروژه در تپه مشرف بر پارک با ایجاد روشنایی و فضای سبز با نصب آلاچیق و فضای صخره نوردی و پیاده روی اجرا می شود.

وی بیان داشت: ساختمان امور بانوان نیز دومین پروژه ای است که در این پارک راه‌اندازی شد و در این مکان زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست شناسایی و با هماهنگی کمیته امداد و بهزیستی در راستای اشتغال و معیشت این افراد خدمات مربوطه به آنها ارائه خواهد شد.

جاوید افزود: چهار  پروژه پارک در استان در حوزه مدیریت شهری در حال احداث است که در سال ۹۶ به بهره برداری خواهند رسید.

