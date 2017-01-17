زنان وظیفه مادری و تربیتی خود را فراموش نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی نصرتی عصر سه شنبه در نشست کاری ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان سراب گفت: خانواده در صف اول مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی قراردارد و توجه به تربیت و فرزند پروری شایسته باید مدنظر والدین به خصوص مادران باشد.

وی افزود: هیچ چیزی نمی تواند جای خالی مادر را در خانواده پرکند و باید زنان جامعه در کنار فعالیت های اقتصادی و اجتماعی از وظیفه و مسئولیت اصلی خود که فرزند پروری است غافل نشوند.

نصرتی با انتقاد از روحیه بی تفاوتی جامعه در قبال آسیب های اجتماعی یاداورشد: جامعه باید روحیه بی تفاوتی خود را کنار بگذاردو برای اصلاح امور قبل از آنکه بحرانی حاصل شوداقدام کند.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، فضای مجازی را تهدیدی بزرگ برای خانواده ها عنوان کرد و ابرازداشت: باید در این فضا حضوری هوشمندانه و آگاهانه داشت و نباید تمام اوقات خود را در این فضا سپری کنیم.

وی استفاده از ظرفیت دانشگاه ها را در حوزه پیشگیری، اطلاع رسانی و آگاه سازی حائز اهمیت دانست و افزود: اگر ما بدرستی از ظرفیت مراکز علمی استفاده کنیم می توانیم به درمان های بعدی امیدوار باشیم.

سردار نصرتی با اشاره به دغدغه اشتغال ادامه داد: دغدغه اشتغال و ایجاد بسترهای آن اگر مورد غفلت واقع شود به انحرافات و اسیب های اجتماعی منجر خواهد شد و در نتیجه آن، احساس خودباوری، خانواده پذیری و جامعه پذیری اتفاق نخواهد افتاد.

ضرورت سیاست گذاری اصولی در برابر بحران های جامعه

داود گرشاسبی فرماندار سراب نیز در این نشست گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان با انسجام وارد عمل شده و اعضای ستاد هرکدام با تدوین برنامه کاری مشخص در جهت کاستن از آثار اعتیاد به عنوان بلای خانمانسوز اقدام می کنند.

وی افزود: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان سراب در سال ۹۶ با ترمیم وضعیت کنونی و تمرکز هر چه بیشتر در حوزه های اجتماعی و فرهنگی به کار خود ادامه خواهد داد.

گرشاسبی تاکید کرد: نشستن و تماشا کردن موجب ایجاد بحران و آسیب دیدن جامعه می شود و باید سیاست گذاری های اصولی در این رابطه با بهره گیری از نظرات کارشناسان و نخبگان صورت گیرد.

در ادامه عباس مجدی معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سراب با اریه عملکرد حوزه سلامت در شهرستان سراب از آغاز طرح تحقیقاتی جمعی از دانشجویان برای علت یابی اعتیاد در جامعه زنان و مردان منطقه سراب خبرداد و گفت: باید مراکز علمی با انجام تحقیقات میدانی در هرمحل و منطقه علت یابی کرده و در کنار آن به ارایه راهکار و پیشنهادها بپردازد.

مجدی یاداورشد: جامعه دانشگاهی باید خود را از مثلث مواد مخدر، مشروبات الکلی و ارتباطات نامشروع دور نگهدارد و دانشجویان به عنوان اقشار آگاه و فرهیخته جامعه باید پیش قراولان مبارزه با اعتیاد وناهنجاری های اخلاقی در جامعه باشند.

وی از سیگار و قلیان به عنوان نقطه آغازین ورود به دام اعتیاد یادکرد و خواستار حرکت همگانی برای نه گفتن به سیگار و قلیان شد.