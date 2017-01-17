بنی حسن معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدی بافنده مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در حکم انتصاب محمد بنی حسن آورده است: مترو به عنوان بزرگ‌ترین سازه اجتماعی شهر تهران و سامانه‌ای ایمن، پاک و سریع سهم بسزایی در حمل و نقل عمومی داشته و با برخورداری از ظرفیت میلیونی مخاطب و نقش مهم آن در فرهنگ سازی بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جایگاه محوری آن معاونت را بیش از پیش مشخص می‌نماید.



لذا از جنابعالی انتظار می‌رود با بهره گیری از مدیریت جهادی و دانش و تجربه صاحبان اندیشه در راستای تقویت و ترویج فرهنگ اسلامی ایرانی، شاهد ارتقای کیفیت زندگی شهری، رضایت شهروندان و مدیریت بهینه بر رویدادها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در شهر زیر زمینی تهران باشیم.