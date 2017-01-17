پیگیری انتزاع حوزه انتخابیه کمیجان وخنداب از اراک در دستورکار است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مقدسی روز دوشنبه در همایش اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران بخش‌های مرکزی و قره‌چای شهرستان خنداب، اظهار داشت: به عنوان نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس، پیگیری موضوع انتزاع شهرستان های خنداب و کمیجان را از حوزه انتخابیه اراک در دستور کار دارم و در این رابطه نامه نگاری هایی انجام شده است.

وی افزود: اختصاص یک حوزه انتخابیه و نماینده مجلس جداگانه برای شهرستان های خنداب و کمیجان از تقاضاهای برحق مردم این دو شهرستان است و ما نیز چون در این زمینه به مردم قول داده ایم به طور جدی پیگیر موضوع هستیم تا به سرانجام برسد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به روستاها در برنامه ریزی ها بیان کرد: خوشبختانه برنامه ششم توسعه موضوع توسعه روستاها و حمایت از دهیاری ها را به طور جدی مدنظر قرار داده تا نیازها و کمبودهای این حوزه حتی الامکان رفع شود.

مقدسی خاطرنشان ساخت: شوراها و دهیاری ها در مسیر فعالیت های خود ممکن است با مشکلات و موانعی روبرو باشند که هدف از تشکیل چنین نشست هایی، ایجاد بستر بازگو کردن مشکلات از سوی فعالان این عرصه و پیدا کردن راهکار برای آنها است.

وی تاکید کرد: نمایندگان شوراها و دهیاری ها باید به خوبی از مسائل و مشکلات حوزه خود مطلع بوده و همچنین از درخواست ها و تقاضاهای مردم بی خبر نباشند، در این صورت است که پیشنهادات آنها برمبنای نیازها و واقعیات صورت می گیرد و با اتخاذ راهکار مناسب، مشکل از میان برداشته می شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در جریان سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان مرکزی بودجه ای برای مشکلات جاده ای خنداب اختصاص داده نشده بود که با پیگیری در این زمینه و رایزنی با رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعتباری برای احداث یازده کیلومتر از محور خنداب فراهم شد که تخصیص خواهد یافت.

مقدسی اضافه کرد: پیگیر آن هستیم تا طی اسفندماه سال جاری جلسه شورای اداری استان با حضور استاندار و مدیران کل در شهرستان خنداب تشکیل شده و مشکلات و نیازهای این شهرستان مورد بررسی قرار گیرد و انتظار داریم مسئولان شوراها و دهیاری ها مشکلات، کمبودها و انتظارات مردمی را جمع بندی کرده و در این جلسه ارائه دهند.