رعایت مسائل زیست محیطی در سواحل مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش رضوانی عصر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات زیست محیطی پروژه های پرورش ماهی و مجتمع های گردشگری مستقر در سواحلمازندران هدف از برگزاری این جلسه را رفع چالشهای فرا روی بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در سواحل استان اعلام کرد.
وی افزود: رویکرد اصلی سازمان بندرها و دریانوردی در بخش مدیریت یکپارچه سواحل رعایت نکات زیستمحیطی است.
ابراهیمی مدیرکل محیطزیست استان مازندران نیز گفت: رعایت مسائل زیستمحیطی هنگام آغاز هر پروژه سرمایهگذاری در سواحل ضروری است.
در ادامه مسائل و مشکلات سرمایهگذاران بخش خصوصی فعال در امر پرورش ماهی و ساخت پروژههای تفریحی در سواحل با حضور مدیران عامل و نمایندگان این شرکتها و مدیران کل دستگاههای متولی بخش سواحل، در فضایی صمیمی موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات موجود از سوی مسئولان ذیربط گرفته شد.
نظر شما