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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۲

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران:

رعایت مسائل زیست محیطی در سواحل مازندران ضروری است

رعایت مسائل زیست محیطی در سواحل مازندران ضروری است

نوشهر - مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران رویکرد اصلی سازمان بنادر و دریانوردی را در بخش مدیریت یکپارچه سواحل رعایت مسائل زیست محیطی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش رضوانی عصر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات زیست محیطی پروژه های پرورش ماهی و مجتمع های گردشگری مستقر در سواحلمازندران هدف از برگزاری این جلسه را رفع چالش‌های فرا روی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در سواحل استان اعلام کرد.

وی افزود: رویکرد اصلی سازمان بندرها و دریانوردی در بخش مدیریت یکپارچه سواحل رعایت نکات زیست‌محیطی است.

ابراهیمی مدیرکل محیط‌زیست استان مازندران نیز گفت: رعایت مسائل زیست‌محیطی هنگام آغاز هر پروژه سرمایه‌گذاری در سواحل ضروری است.

در ادامه مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فعال در امر پرورش ماهی و ساخت پروژه‌های تفریحی در سواحل با حضور مدیران عامل و نمایندگان این شرکت‌ها و مدیران کل دستگاه‌های متولی بخش سواحل، در فضایی صمیمی موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات موجود از سوی مسئولان ذی‌ربط گرفته شد.

کد مطلب 3879989

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