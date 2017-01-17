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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۳۴

دکل اصلی شکسته شد؛

اتفاقی عجیب در پیست بین‌المللی ایران/ ۷۰ اسکی باز روی هوا ماندند!

اتفاقی عجیب در پیست بین‌المللی ایران/ ۷۰ اسکی باز روی هوا ماندند!

پیست بین المللی دیزین که یکی از مسیرهای دسترسی اش بسته شده بود با اتفاق عجیب مواجه شد و به علت شکسته شدن یکی از دکل‌هایش ۷۰ اسکی باز را روی هوا معلق نگه داشته است!

به گزارش خبرنگار مهر، دیزین بزرگترین پیست اسکی خاورمیانه است که در استان البرز واقع شده است. هرچند مسیر جاده بالا (شمشک به دیزین)  دوباره بسته شده است اما تعداد زیادی از اسکی بازان از جاده چالوس خود را به این پیست می رسانند.

امروز و در حادثه ای عجیب دکل یک خط تله کابین دیزین شکست و به گفته شاهدان عینی حدود ٧٠ اسکی باز در تله کابین معلق مانده اند. نیروهای کمکی همچنان در حال امداد به محبوس شدگان هستند.

این در حالی است که سازمان استاندارد امسال به بحث امنیت و استاندارد پیست های اسکی ورود کرده است اما مشخص نیست آیا دیزین هم بدون مجوز بازگشایی شده است یا خیر. 

کد مطلب 3879992

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