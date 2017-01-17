دهه فجر فرصتی مناسب برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، میرشمس مومنی زاده در جلسه ستادبزرگداشت برنامه های دهه فجرو راهیان نور، که بعدازظهر سه شنبه در سالن آیت الله بهجت فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد با اشاره به در پیش بودن ایام الله دهه فجر، افزود: تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان موظف هستند که تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه برنامه های خود را به دبیرخانه ستاد بزرگداشت ایام الله دهه فجر واقع در فرمانداری فومن ارائه کنند.

فرماندار فومن با بیان اینکه دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی برای کشور و ملت است، تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی از این فرصت برای بیان عملکرد دستگاه های خود و اطلاع رسانی به مردم استفاده کنند.

مومنی زاده به موضوع کاروان های راهیان نور و پشتیبانی از این اعزام ها اشاره و اظهار کرد: راهیان نور یک حرکت فرهنگی ارزشمندی است که از سال های پس از دفاع مقدس پایه ریزی شده است.

لزوم تعامل و همکاری همه دستگاه ها برای اعزام کاروان های راهیان نور

وی با بیان اینکه محوریت اجرای برنامه های راهیان نور برعهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، افزود: تعامل و همکاری در برگزاری این حرکت فرهنگی وظیفه همه دستگاه ها است.

فرماندار فومن بی توجهی و بی تفاوتی نسبت به این حرکت ارزشمند را قابل قبول ندانست و گفت: سپاه به تنهایی نمی تواند در اجرای مطلوب این حرکت فرهنگی اقدام کرده و نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه ها است.

مومنی زاده با اشاره به نقش تأثیرگذار شهرداری ها، دهیاران، اصناف، صنعت، معدن و تجارت و... در برگزاری هرچه بهتر این برنامه فرهنگی، خاطرنشان کرد: اعزام کاروان های راهیان نوریکی از راهکارهای مهم انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های بعداز دفاع مقدس و انقلاب اسلامی دارد.

به گفته این مسئول به همین منظور و به دلیل نقش تأثیرگذار این حرکت در فرهنگ سازی و انتقال فرهنگ شهادت و ایثار همگان باید در این حرکت فرهنگی نقش آفرین شوند.