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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۳۰

قلعه نویی:

تراکتور امروز شاداب نبود/ گل بدی خوردیم

تراکتور امروز شاداب نبود/ گل بدی خوردیم

تبریز - سرمربی تراکتورسازی تبریز گفت: تراکتور امروز شاداب نبود و باید در بازی امروز پیروز می شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری بعداز بازی تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان گفت: گل بد و بچگانه ای امروز دریافت کردیم.

وی سپس با تاکید بر اینکه تیمش در نیمه اول خوش شانس بود، ادامه داد: نیمه اول شانس آوردیم اما در نیمه دوم بهتر شدیم و بچه ها خوب ظاهر شدند ولی گل دومی که خوردیم خیلی بد بود و یک گل بچگانه دریافت کردیم.

قلعه نویی با بیان اینکه امروز می توانستیم پیروز میدان باشیم، گفت: روی گل دوم یارگیری خیلی بچه گانه ای انجام دادیم و خیلی راحت سه امتیاز این بازی مهم و سخت را از دست دادیم.

سرمربی تراکتورسازی گفت: تیم آبادان در گردش توپ بسیار بهتر از ما بود، آنها عملکرد خوبی نیز در بازی داشتند و دو بار نتیجه رو عوض کردند.

وی سپس در خصوص محرومیت تماشاگران گفت: ورزشگاه حس خوبی نداشت و به نظرم یادگار امام بدون تماشاگران لطفی ندارد.

قلعه نویی در خصوص چمن جدید ورزشگاه نیز با بیان اینکه چمن برای این بازی ایرادی نداشت، گفت: باید با این چمن تا پایان فصل مدارا کنیم، البته نباید به این چمن فشار وارد شود.

سرمربی تراکتورسازی در خصوص عملکرد بازیکنانش گفت: همه بازیکنان تیمم خوب نبودند. البته از هاشم بیگ زاده راضی هستم، امروز از آنهایی که بیشتر انتظار داشتم در حد خودشان نبودند.

کد مطلب 3879997

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