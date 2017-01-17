ماجرای دستگیری سه قاتل فراری/ کشف ۹۵۰ میلیارد کالای قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالرضا ناظری در نشست خبری که پیش از ظهر امروز با حضور اصحاب رسانه در محل ستاد فرماندهی شرق استان تهران برگزار شد، به تشریح دستاوردهای چهارمین مرحله از عملیات ذوالفقار ۹۵ پرداخت.

وی افزود: دو ماه قبل جلسات اولیه اهداف این طرح برگزار شده بود و اولویت مبارزه با جرائم در این طرح محقق شد و با همکاری و پشتیبانی بسیار خوب مردم در حوزه اطلاعاتی و همچنین دستگاه قضایی در شهرستان‌های استان تهران این طرح انجام شد، که در شهرستان قرچک همراهی اعضا شورای تأمین موجبات کیفیت بیشتر طرح و همچنین رضایتمندی مردم شد.

فرمانده انتظامی شرق استان در ادامه گفت: ما در این طرح از پلیس‌های تخصصی سطح استان مثل پلیس اطلاعات، پلیس آگاهی، امنیت عمومی، مواد مخدر، فتا و پلیس راه و راهور تیم‌هایی را به قرچک آورده و توانستیم در یک عملیات مشترک با شناسایی مجرمان و محکومان متواری، هم کسانی که با قرار آزاد و بعد متواری شده بودند و هم کسانی که در مرخصی بودند و دیگر مراجعه نکرده بودند، توفیقات خوبی را داشته باشیم.

ناظری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در عملیات مشترک طرح چهارم ذوالفقار اظهار داشت: با توجه به اولویت‌های مأموریتی در منطقه، نخستین برخورد با قاچاق کالا بود، که مقادیر زیادی کالای قاچاق کشف شد که بیش از ۲۵۰۰ قلم لوازم خانگی، ۷۴۰۰ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، ۱۹۲۰۰۰ قطعه لوازم صنعتی و کارگاهی، ۱۴۷۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق، ۳۲۰۰۰ انواع دارو و در مجموع طبق برآورد کارشناسان ارزش ریالی کالاها ۹۵۰ میلیارد ریال بود و اکثر سوله‌ها و انبارهای محل دپوی کالاهای قاچاق طبق دستور قضایی پلمب شده است، و در مجموع ۷۳ نفر قاچاقچیکالا شناسایی شده و تحویل مراجع قضایی شده است.

وی همچنین تصریح کرد: در حوزه مبارزه با موادمخدر که یکی از دغدغه‌های مردم، خرده‌فروشان مواد مخدر است، توانستیم در برخورد با بیش از ۱۹۰ نفراز خرده‌فروشان، ۳۴۰ کیلوگرم کشفیات مواد مخدر داشته باشیم، ۸ باند توزیع مواد مخدر را منهدم و در مجموع با ۴۵۸ معتاد برخورد شد.

فرمانده انتظامی شرق استان همچنین با بیان عملیات‌های مشترک در حوزه برخورد با سارقین تصریح کرد: در حوزه سرقت که یکی از اولویت‌های ما بود، بیش از ۴۶۰ سارق دستگیر، ۱۸۵ دستگاه خودرو و ۷۶ دستگاه موتورسیکلت مسروقه توقیف شد، که برخی از این خودروها با سارق بود و برخی هم رها شده بود و با هماهنگی دستگاه قضایی تحویل مالباختگان شد.

ناظری سپس با اشاره به حوزه جرائم خشن اظهار داشت: سه نفر از قاتلان فراری، علاوه بر قاتلان سال جاری در این طرح دستگیر شدند، که برای نمونه در روزهای اخیر قتل خانمی که در شهرستان پاکدشت توسط همسرش به وقوع پیوسته بود، توانستیم قاتل را ظرف مدت کمتر از ۲۴ ساعت در حال فرار و با تیراندازی به وی دستگیر کنیم، همچنین دو قتل را در پیشوا و جنوب تهران داشتیم که آن‌ها نیز دستگیر شدند.

وی ادامه داد: سارق مسلحی را که از مغازه‌های موبایل‌فروشی سرقت می‌کرد دستگیر کردیم و بیش از ۱۵۰ گوشی نو نیز کشف شد، همچنین در حوزه مشروبات الکلی کارگاه‌های زیادی شناسایی و مقادیر زیادی مشروبات الکلی کشف شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران سپس به خدمات ارائه شده در حوزه ترافیک اشاره کرد و گفت: در این حوزه ضمن برخورد با متخلفان، اقدامات خوبی در ارتقای فرهنگ ترافیک شهرستان‌ها از جمله بازدید و توجیه آموزشگاه‌های رانندگی، بازدید پارکینگ‌های محل توقیف خودرو، بازدید دفاتر پلیس به علاوه ده‌ها دفاتر معاینه فنی انجام شد.

ناظری در ادامه بیان کرد: در زمینه ترافیک ۶۵۰۰۰ برخورد با تخلفات را داشتیم و از این تعداد بیش از ۱۱۶۷۵ برخورد با تخلف حادثه‌ساز بود، دو دستگاه موتور با تخلف بالای ۱۰ میلیون ریال توقیف شدند، بیش از ۲۴۸ خودرو دو تخلفِ همزمان، طبق قانون Law اعمال قانون و توقیف شده‌اند و همچنین در مجموع ۲۸۸۲ موتور و خودرو به دلایل مختلف توقیف شد، و ۲۴۶ مورد تست اعتیاد از رانندگان اخذ شد که ۵ آن مورد مثبت بود و برخورد لازم انجام شد.

وی در ادامه با بیان برخورد با اتباع غیرمجاز بیان کرد: در جریان اقدامات عملیاتی طرح چهار ذوالفقار، تعدادی اتباع غیرمجاز دستگیر و تحویل اردوگاه‌ها شدند و در مجموع رضایتمندی مردم ارتقاء پیدا کرد، چهارمین مرحله از عملیات ذوالفقار ۹۵ بدون آسیب و به بهترین شکل اجرا شد.

ناظری با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد تخلفات در فضای مجازی در زمینه اقتصادی بوده است، تصریح کرد: در تمامی شهرستان‌های استان تهران پلیس فتا راه‌اندازی شده است، از کافی‌نت‌ها بازدید شده و با متخلفان برخورد شده است.