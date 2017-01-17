بزرگترین نمایشگاه خدمات شهری در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان همیاری های استان فارس، حسین اربابی، گفت: این نمایشگاه از پنجم تا هشتم بهمنماه امسال با محوریت مبلمان شهری، گل،گیاه و فضای سبز شهری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان فارس در شهرک گلستان شیراز گشایش مییابد.
وی ادامه داد: در این نمایشگاه تولیدکنندگان به ارائه آخرین محصولات و تکنولوژیهای حوزه مدیریت شهری در زمینه خدمات شهری، مبلمان شهری، گل و گیاه و همچنین فضای سبز میپردازند.
اربابی با اشاره به اینکه در مجموع مساحت بزرگرای نمایشگاه به متراژ بیش از شش هزار مترمربع در فضای مسقف است، گفت: در حاشیه این نمایشگاه نیز کارگاههای تخصصی ویژه شهرداران و مدیران شهری برگزار میشود.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس تصریح کرد: با برنامهریزی صورت گرفته و دعوت انجام شده شهرداران، اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها به همراه دهیاران سراسر کشور از این نمایشگاه بازدید میکنند.
اربابی با اشاره به استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه دوم خدمات شهری در سال گذشته بیان کرد: با تدابیر صورت گرفته امسال نمایشگاه متفاوتتر از سال گذشته با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار میشود و امیدواریم تاثیر مثبت در توسعه فضای شهری به دنبال داشته باشند.
وی گفت: بازدید مسئولان شهری از این نمایشگاه بدون شک سبب کسب تجربه و تبادل نظر میشود و افراد از تجربهها و موفقیتهای کسب شده برای فضاسازی و مبلمان شهری استفاده میکنند.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس به فعالیتهای شهرداری شیراز در زمینه مبلمان و فضاسازی اشاره و خاطرنشان کرد: شهرداری این کلانشهر در سالهای گذشته در زمینه مبلمان شهری و فضاسازی گامهای موثری در سطح شهر برداشته و امروز میتواند الگویی مناسب برای سایر شهرها به ویژه کلانشهرها باشد.
اربابی گفت: در موضوع پروش گیاهان زینتی و حتی طراحیهای جدید مبلمان شهری در شهر شیراز اقدامات موثری توسط تولیدکنندگان و فعالان حوزه خدمات شهری صورت گرفته و این مهم نیز میتواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین با بیان اینکه ساعت بازدید از این نمایشگاه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پنجم تا هشتم بهمنماه ۹۵ بوده و با مشارکت ویژه شهرداری شیراز و سازمانهای زیرمجموعه آن برگزار میشود، از عموم مردم به ویژه متخصصان و کارشناسان حوزه شهری برای بازدید از نمایشگاه شهر زیبا دعوت کرداز عموم مردم به ویژه متخصصان و کارشناسان حوزه شهری برای بازدید از نمایشگاه شهر زیبا دعوت کرد.
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