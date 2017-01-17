بازتاب سخنان رئیس جمهور ایران در رسانه های خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی پایگاه و شبکه های خبری عرب زبان به پوشش سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران پرداختند.

پایگاه النشره به پوشش بخشی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره برجام پرداخت و نیز بخش هایی از سخنان ایشان را درباره اینکه ایران می تواند به عنوان بازیگر فعال و اساسی در همه عرصه های بین المللی مشارکت کند را پوشش داد.

این رسانه لبنانی در این باره تیتر زده است: نباید با برخی مانع تراشی ها در برابر رفع تحریم ها صبر خودمان را از دست بدهیم.

شبکه المیادین به پوشش تقریبا کامل سخنان رئیس جمهور ایران پرداخت و علاوه بر مباحث مطرح شده از سوی حسن روحانی درباره برجام به سخنان وی درباره بحث عربستان سعودی و نیز تحولات سوریه نیز پرداخت.

این رسانه تیتر زد: روحانی: آماده عادی سازی روابط با عربستان هستیم و تلاش می کنیم آتش بس دائم در سوریه برقرار شود.

شبکه المنار لبنان نیز نوشت: حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اولین سالروز برجام ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی به تمجید از مشارکت گسترده در مراسم تشییع وی پرداخت و اینکه باید طی سالهای آینده خط مشی اعتدال رفسنجانی ادامه یابد. وی به رشد اقتصادی بیش از ۵ درصد اشاره کرد و اینکه از زمان برجام بیش از ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.

این رسانه لبنانی به نقل از روحانی به بحث های مطرح شده از سوی وی درباره برجام نیز پرداخت.

پایگاه رای الیوم نیز تیتر زد: روحانی: ایران با گفتگو مجدد در صورتی که ترامپ آن را درخواست کند مخالفت خواهد کرد

این رسانه نوشت: حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست خبری یکسال پس از توافق هسته ای ایران با قدرت های بزرگ ضمن مخالفت با گفتگوهای مجدد در این باره در صورت درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که توافق هسته ای کامل شده و شورای امنیت با آن موافقت کرده و سندی بین المللی و توافقی با طرف های مختلف است و گفتگوهای مجدد درباره آن مفهومی ندارد.

خبرگزاری اسپوتنیک نیز آورده است: روحانی به تهدیدات ترامپ درباره لغو توافق هسته ای واکنش نشان داد

این رسانه روسی نوشته است: حسن روحانی رئیس جمهور ایران ضمن بعید دانستن اجرای تهدیدات از سوی ترامپ درباره لغو توافق هسته ای این قبیل تهدیدات را شعار توصیف کرد.

اسپوتنیک در بخشی دیگر آورده است: حسن روحانی از منتقدان توافق هسته ای خواست که در راستای کم کردن از اهمیت آن به عنوان یک دستاورد بزرگ حرکت نکنند.

این رسانه روسی به بخش هایی از سخنان رئیس جمهور درباره مباحث اقتصادی نیز پرداخت.

شبکه روسیاالیوم نیز تیتر زد: روحانی به عربستان پیام های رساند

این رسانه روسی گزارش داد: حسن روحانی رئیس جمهور ایران ابراز امیدواری کرد که مشکلات میان کشورش و عربستان حل شود و از ریاض خواست که در راستای توقف جنگ در یمن و دخالت در امور کشورها و نیز توقف حمایت از ترویسم حرکت کند.

روسیاالیوم همچنین به بخش هایی از سخنان رئیس جمهور ایران درباره سوریه نیز پرداخت.

شبکه ای 24 نیز به بخش هایی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهور درباره مباحث مربوط به توافق هسته ای پرداخت.

پایگاه اخبارلیبیا الان نیز بحث مربوط به عدم گفتگوهای مجدد در صورت درخواست ترامپ را تیتر زده است

این رسانه در ادامه آورده است که یکسال از امضای توافقی که در دوره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که در حال ترک کاخ سفید است می گذرد.

شبکه السومریه عراق نیز به بخش هایی از سخنان رئیس جمهور ایران درباره بحث روابط عربستان و ایران پرداخت و تیتر زد: روحانی: 10 کشور درخواست وساطت میان ایران و عربستان کرده اند.

پایگاه العهد لبنان نیز بخش هایی از سخنان حسن روحانی درباره روابط با عربستان و بحث برجام را مورد توجه قرار داده است. این رسانه سخنان رئیس جمهور کشورمان را با این تیتر پوشش داد: روحانی: مشکلات ما با عربستان به سبب تجاوز آن با یمن و دخالت این کشور در بحرین و سوریه است.