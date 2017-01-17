استقلال جدید هم طعم شکست را چشید/ اوضاع منصوریان دوباره بحرانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال و از ساعت ۱۶:۴۰ امروز سه شنبه، تیم فوتبال استقلال تهران به مصاف استقلال خوزستان رفت که این بازی در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود استقلال خوزستان به اتمام رسید.

در این بازی که در ورزشگاه آزادی برگزار شد، حسن بیت سعید (۶۸) و علی اصغر عاشوری (۸۳) برای استقلال خوزستان و کاوه رضایی(۸۷) برای استقلال تهران گلزنی کردند.

استقلال که با رای کمیته انضباطی در این دیدار محروم از تماشاگر بود، بازی را با ترکیب حسین حسینی، مجید حسینی، پادوانی، خسرو حیدری، یعقوب کریمی، امید نورافکن، ووریا غفوری (مجتبی حقدوست)، فرشید اسماعیلی (میعاد یزدانی)، بهنام برزای، محسن کریمی (علی قربانی) و کاوه رضایی آغاز کرد.

در حالی که استقلال خوزستان میهمان این بازی بود اما در نیمه نخست به مراتب فرصتهای بیشتری نسبت به استقلال داشت. خوزستانی ها با ترکیب آرش افشین و آلویس نانگ در خط حمله چندبار دروازه استقلال را تا آستانه فروپاشی پیش بردند ولی راه به جایی نبردند. البته نانگ در دقیقه ۲۱ موفق شد یک گل به استقلال بزند ولی کمک داور این گل را به اشتباه آفساید اعلام کرد.

شاگردان علیرضا منصوریان در نیمه اول به جز یکی، دو موقعیت نصفه و نیمه نتوانستند دروازه حریف را تهدید کنند تا بازی در این نیمه با تساوی بدون گل به اتمام برسد.

در نیمه دوم از کیفیت بازی کاسته شد و بازیکنان دو تیم پاسکاری های پر اشتباه و حملاتی داشتند که راه به جایی نمی بردند. این بازی سرد و کسل کننده تا دقیقه ۶۸ ادامه یافت. حسن بیت سعید بازیکن تیم استقلال خوزستان در این دقیقه از روی یک ضربه کاشته موفق شد گل اول را به ثمر برساند و یخ بازی را آب کند.

یک دقیقه بعد بازیکنان استقلال خوزستان بازهم فرصت خوب گلزنی به دست آوردند که این موقعیت از دست رفت. در ادامه این شاگردان منصوریان بودند که روی ضد می توانستند گل تساوی را به ثمر برسانند. همچنین ضربه آکروباتیک کاوه رضایی روی ارسال یعقوب کریمی در دقیقه ۷۷ به شکل خطرناکی راهی اوت شد.

منصوریان با فرستادن مجتبی حقدوست و علی قربانی به زمین سعی در تعویض نتیجه داشت تا از این شکست فرار کند اما استقلال خوزستان که روی ضد حملات برنامه ریزی داشت، توانست در دقیقه ۸۳ ضربه دوم را به استقلال بزند و توسط علی اصغر عاشوری به گل دوم خود برسد.

با این حال این پایان کار نبود و استقلال تهران در دقیقه ۸۷ روی ضربه کاوه رضایی توانست یکی از گلهای خورده را جبران کند. حملات استقلال تهران برای به ثمر رساندن گل دوم ادامه یافت و شاگردان منصوریان در دقیقه ۸۹ هم می توانستند گلزنی کنند ولی ضربه بهنام برزای توسط وحید شیخ ویسی دروازه بان استقلال خوزستان مهار شد.

در دقیقه ۹۲ محمد طیبی مدافع استقلال خوزستان به خاطر خطا روی کاوه رضایی از زمین مسابقه اخراج شد تا وقتهای تلف شده برای شاگردان سیروس پورموسوی با استرس دنبال شود. استقلال تهران روی همین ضربه توسط علی قربانی به گل رسید که این گل هم آفساید اعلام شد تا بازی در نهایت با همان نتیجه ۲ بر یک به سود استقلال خوزستان به اتمام برسد.

با این نتیجه، استقلال تهران ۲۵ امتیازی و در رده پنجم باقی ماند. استقلال خوزستان هم با این برد ۲۱ امتیازی شد و با یک پله صعود به رده دهم رسید.