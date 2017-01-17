افزایش هزار میلیاردی برای خط ۶ مترو/ مقدمات «وای فای» شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ،در سیصد و بیست و یکمین جلسه شورا بررسی لایحه اصلاح مفاد برخی از تبصره ها و ردیف های اعتباری بودجه مصوب سال ۹۵ شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت.

علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح این لایحه گفت: شهرداری تهران در ۴ مورد از ما مازاد بودجه خواستند که ما فقط در یک مورد آن موافقت کردیم.



وی ادامه داد: یکی از این موارد اصلاح بند یک تبصره سی و پنج بودجه مصوب سال ۹۵ است که مجوز فروش اوراق مشارکت را به شهرداری تا سقف هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی و بانک شهر به فروش داده است. شورا در سال ۹۵ برای مترو ۲۱۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوب کرده بودیم اما با این وجود با هزار میلیارد تومان که از فروش اوراق مشارکت به دست آمده برای توسعه جنوبی خط ۶ مترو موافقت کردیم تا این بودجه در این بخش هزینه شود.



دبیر در ادامه افزود: موضوع دوم مربوط به هوشمند سازی شهر است که در سه محور فناوری اطلاعات، حمل و نقل ریلی و حمل و نقل غیر ریلی قرار می گیرد.



رییس کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح این امر گفت: بودجه این بخش ۱۸۰۰ میلیارد تومان به روش BOT بوده که مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان نیز با استفاده از روش های تامین مالی فاینانس سرمایه گذاری و غیر نقدی در این بخش افزوده شده که جمعا ۳۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.



دبیر افزود: افزایش ایمنی و بهره وری معابر و توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل و ترافیک از آثار هوشمند سازی خواهد بود.



وی در ادامه اظهار کرد: سومین ردیف مربوط به پروژه های عمرانی فرهنگی، دینی و ورزشی است.

دبیر ادامه داد: با این جابجایی در سال آینده ۱۵۰ پروژه عمرانی حذف می شود و تکمیل پروژه های دیگر تسریع خواهد شد.



رییس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین اضافه کرد: مورد چهارم مربوط به خرید خدمت اتبووسرانی است بدین معنا که اتوبوس ها به بخش خصوصی واگذار شوند و از آنان خدمت دریافت شود. بر همین اساس به منظور اجرایی شدن بخشی از هدف پیش بینی شده در بند ب ماده ۱۳ برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران برای خصوصی سازی ناوگان اتوبوسرانی اعتبار پیش بینی شده تحت عنوان کمک به مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به بخش خصوصی "از محل جابجایی اعتبارات مازاد هزینه نشده سایر بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ تا سقف یکصد و پنجام میلیارد تومان جهت کلیه خطوط( ۲۲۳ خط) به استثنای خطوط بی آر تی هزینه شود.



دبیر افزود: این در حالی است که اعتبار پیش بینی شده بر این امر ۷۰ میلیارد تومان بود و ما در کمیسیون برنامه و بودجه این افزایش را انجام دادیم.

در ادامه علیرضا دبیر، گفت: خطوط مترو یکپارچه نیستند و برای یکپارچه‌سازی آنها نیز حتما باید هوشمندسازی صورت گیرد.



وی با اشاره به حادثه قطار راه‌آهن در سمنان گفت: حادثه راه‌آهن سمنان به علت عدم هوشمندسازی رخ داد و نباید اتفاق مشابهی در مترو تهران رخ دهد.



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه لازم است ترافیک شهر و تقاطع‌ها، هوشمندانه کنترل شوند، گفت: یکی دیگر از مواردی که در این لایحه مدنظر قرار گرفته است، راه‌اندازی وای‌فای شهر است که یکی از پایه‌های هوشمندسازی است.

محسن سرخو با انتقاد از هزینه ۲۰۰۰ میلیاردتومانی هوشمندسازی شهر گفت: در این اصلاحیه ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای هوشمندسازی شهر در نظر گرفته شده و این در حالی است که این مبلغ، هزینه ساخت یک خط مترو است.



وی با بیان اینکه باید برای صرف این هزینه زیاد اولویت‌گذاری شود، گفت: باید بررسی کنیم که ساخت مترو اولویت دارد یا هوشمندسازی شهر و یا قطارهای مترو در اولویت هستند؟



رییس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه حتما باید هوشمندسازی از طریق مناقصه عمومی انجام شود، افزود: متاسفانه حرف و حدیث‌هایی وجود دارد که هوشمندسای قطارها و شبکه حمل و نقل و معابر توسط یک شرکت انجام می‌شود و نگران هستیم که قراردادهای جدید نیز با همان شرکت خاص منعقد شود و باید حتما از طریق مناقصه عمومی این واگذاری صورت گیرد.



اقبال شاکری نیز گفت: بر اساس ماده ۱۵۱ برنامه دوم توسعه صدور اوراق مشارکت برای پروژه های اولویت دار که بازگشت اصل و سود اوراق از محل درآمد های پروژه صورت گیرد جای توجیه دارد. حال آنکه برای دوربین های هوشمند و خطوط مترو درآمد متصور نیست که این کار صورت گیرد، بنابراین توجیه مناسبی صورت نگرفته است. در لایحه ارائه شده در مورد اوراق مشارکت بافت های فرسوده نیز نهایتا شهرداری بازپرداخت آنها را به عهده گرفت.



حبیب کاشانی نیز گفت: برای توسعه حمل و نوقل عمومی در شهری با وسعت ۷۵۰ کیلومتری مانند تهران نیاز به توسعه هوشمند سازی است و باید این امر صورت گیرد.



رضا تقی پور نیز گفت: این که در بودجه مازاد اعتبارات هزینه نشده یعنی خود اعتبارا وجود دارد و این یک فایده است. البته شهرداری برای هزینه کردن این بودجه باید دوباره از شورا مجوز بگیرد.

رحمت اله حافظی نیز در بررسی لایحه " اصلاح مفاد برخی از تبصره ها و ردیف های اعتباری بودجه مصوب سال ۹۵ شهرداری تهران" با بیان اینکه در بند الف تبصره ۲۷ بودجه سایر ابزارهای مالی قید شده است، گفت: باید این ابزارهای مالی مشخص و تعریف شود.



وی با بیان اینکه در بندهای (د) و (ج) لایحه، از محل جابجایی اعتبارات مازاد هزینه نشده، ۹۴۳ میلیارد تومان جابجا می شود، تصریح کرد: سوال این است، چرا اعتبارات مازاد هزینه نشده داریم که هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرده، این رویه بیانگر این است که عدم عملکرد در پروژه ها داشته اند یا اینکه در زمان تصویب منابع، پیش بینی های خارج از عرف داشته اند که در حال حاضر، پیشنهاد ۱۰۰۰ میلیارد تومان جابجائی را مطرح می کنند.



رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد هزینه نشده مساله مهمی است و باید شهردار در مورد علت ایجاد آن و اینکه از چه ردیف هائی این جابجائی ها صورت می پذیرد توضیح دهد.



در پایان اصلاحات مذکور به رای گذاشته شد و اعضا به آن رای موافق دادند تا در زمان باقی مانده از سال ۹۵ اجرا و در بودجه سال ۹۶ نیز آورده شود.