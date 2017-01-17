انضباط و ارتقای رفتار ترافیکی از نتایج هوشمندسازی شهر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی در جریان بررسی لایحه اصلاح مفاد برخی از تبصره ها و ردیف های اعتباری بودجه مصوب سال ۹۵ گفت: شهری مثل تهران با ۷۰۰ کیلومتر وسعت، چند صد کیلومتر بزرگراه و هزاران معبر دیگر نمی تواند توسط عناصر فیزیکی کنترل شود و باید به عنوان یک واقعیت این موضوع را بپذیریم.

وی با اشاره به اینکه بارها سردار مومنی در جلسات اعلام کرده اند که رفتار ترافیکی در بالای پل صدر و معبر زیر آن کاملا متفاوت است و این تفاوت ها محسوس است، ادامه داد: بی شک این تفاوت ها مربوط به هوشمندسازی است که در این معبر انجام شده کماکان که در تونل نیایش نیز شاهد رفتارهای ترافیکی استانداردی هستیم که در کل شهر انتظار آن را داریم.



حسینی با تاکید بر اینکه اصلاح رفتارهای ترافیکی نیازمند آن است که سطح هوشمندسازی شهر را افزایش دهیم، خاطرنشان کرد: در رابطه با مترو امروز بیش از ۳ میلیون نفر وارد ایستگاه ها می شوند، اما باید به این نکته اشاره کنم که ما در زمینه مترو تنها توسعه خطور را نداریم بلکه باید امنیت این خطوط را نیز تامین کنیم.



وی با اعلام اینکه متاسفانه تعدد دستگاه های سیگنالی و امنیتی در متروی تهران داریم که باید در یک جلسه غیرعلنی بررسی شود، متذکر شد: سطح امنیتی متروی تهران بالاترین سطح پروتکل جهانی است. این نکته را نیز باید بگویم که در راه آهن سیستم ها ای تی سی هستند، اما سیستم متروی تهران ای تی پی است و از نوع بالاترین رده امنیتی. چراکه در راه اهن هر چند ساعت یک قطار حرکت می کند، اما در متروی تهران هر سه الی ۴ دقیقه یک قطار با ۲۵۰۰ مسافر حرکت می کند.



حسینی با یادآوری اینکه خطوط یک و ۲ متروی تهران هنوز از سیستم آنالوگ استفاده می کنند که نیاز به بازنگری و ارتقا سیستم محسوس است، خاطرنشان کرد: ارتقا این سیستم ها از نون شب واجب تر است تا سیستم ها آپدیت شوند. در زمینه هوشمندسازی نیز در پکیجی که پیشنهاد داده ایم قرار است بسیاری از تکنیک هایی که منجر به انضباط می شود نیز لحاظ شود همچون حرکات مارپیچ که هم اکنون در سیستم نظارتی دوربین ها دیده نشده است.



معاون حمل و نقل شهرداری تهران ادامه داد: در طرح جدید یک معماری در نظر گرفتیم که جزئیات آن در کمیسیون عمران و بودجه مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن آنکه باید بگویم که ۱۰۰ درصد بزرگراه ها و ۸۰ درصد معابر شریانی درجه ۱ لازم است که تحت نظارت تصویری با تنوع نظارتی بالای دوربین ها قرار بگیرد.

حسینی عدم تفکیک ورودی های مرزی از بار داخلی و عمومی را یکی از معضلات شهر تهران دانست و گفت: دوربین های ترددشمار نیز جزئی از بحث های جدید معاونت حمل و نقل است که با نصب سیستم های جدید بلافاصله ارزیابی می شوند.



وی با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت معبر در دستور کار شهرداری نیست، اما افزایش اثرگذاری معبر در دستور کار است و راه حلی جز هوشمندسازی ندارد، عنوان کرد: این موضوع فقط به شرکت کنترل ترافیک مربوط نیست و مجموعه فناوری اطلاعات نیز در این تقسیم وظایف مشارکت دارد. این نکته را نیز باید بگویم اگر قرار باشد از اپلیکیشن ها استفاده کنیم باید چتر وای فای را در تهران گسترش دهیم.



حسینی با تاکید بر اینکه این سرمایه گذاری در زمینه هوشمندسازی تحول بزرگی ایجاد می کند و برای شورای چهارم بزرگترین افتخار خواهد بود، تصریح کرد: یکی از نقاط مثبت شورای شهر چهارم حمایت از توسعه مترو بوده است و توسعه سامانه هوشمندسازی دیگر افتخار شورا خواهد بود تا منجر به افزایش کیفیت کار خواهیم بود.



معاون حمل و نقل شورای شهر تهران با یادآوری اینکه ۱۰۰ درصد بودجه این طرح ها از طریق سازمان سرمایه گذاری و بر اساس آیئن نامه های مصوب شورا به روش فاینانس صورت خواهد گرفت، متذکر شد: تمامی اقدامات این طرح بر اساس قوانین و مقررات مالی شهرداری تهران خواهد بود.