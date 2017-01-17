محاسن کلام اهل بیت(ع) را باید هنرمندانه به همگان نشان دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار جمعی از فیلم سازان جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش و هنرمندان حوزه هنری خراسان رضوی، با اشاره به اینکه بنابر آموزه های کلام الله مجید، انسان ها در فطرت خود تمایل به الگو پذیری و الگو شدن دارند، اظهار کرد: هدف ما این است که الگو بپذیریم تا الگو شویم و این امر در صورتی محقق می شود که هنر، ذوق، سلیقه، قریحه، فکر، اندیشه و خرد در خدمت مفاهیم والای انسان ساز دین قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ارزش های دینی و ملی ما آمیخته با یکدیگر است، افزود: بهترین راه مصون سازی جامعه در برابر هجمه های گسترده دشمن در عرصه جنگ نرم، ارتباط با دین و ارزش های الهی و انسانی است و فعالیت هنرمندان در این زمینه می تواند بسیار اثرگذار واقع شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، از سریال یوسف پیامبر(ع) به عنوان شاهد مثالی در این زمینه یاد و عنوان کرد: این مجموعه علاوه بر ایران اسلامی، در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفت؛ به گونه ای که در زمان پخش این سریال در مصر، کشور به حالت نیمه تعطیل در می آمد.

وی بهره گیری از مزیت های فرهنگی دینی و ملی در تولید آثار هنری را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروز هفت هزار شبکه ماهواره ای حرفی یکسان می زنند و اگر ما با استفاده از مزیت های فرهنگی خودمان و بهره گیری از بیان در پرتو کلام وحی، محتوایی را در اختیار مخاطبان قرار دهیم، قطعا توجه افراد بسیاری را به خود جلب خواهد کرد.

تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر ضرورت توجه به نیازهای مخاطب در ارائه محصولات فرهنگی و هنری، تصریح کرد: در عین حال هنرمندان ما باید به مقوله ذائقه سازی نیز توجه داشته باشند.

وی افزود: گمشده انسان معاصر امروز آموزه های ارزشمند قرآن کریم و اهل بیت اطهار(ع) است و اگر عده ای بگذارند که انسان ها با این مفاهیم گرانقدر آشنا شوند، قطعاً همگان از آن استقبال می کنند.

تولیت آستان قدس رضوی هم چنین با اشاره به حدیثی دیگر از امام رضا(ع) که می فرمایند: «خدا رحمت کند کسی را که امر ما را زنده کند»، به هنرمندان توصیه کرد: قدر موهبت الهی هنر که نصیبتان شده است را بدانید و از آن برای اثرگذاری بر انسان ها و دعوت همگان به مسیر حق استفاده کنید.

وی افزود: شما تلاشتان را برای نشان دادن زیبایی های کلام اهل بیت(ع) به کار ببندید و بدانید که امام رضا(ع) به نتیجه رسیدن کارتان را تضمین کرده اند.