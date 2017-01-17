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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۰۱

محصولات کنسرسیوم فارس در نمایشگاه عمان عرضه می شود

محصولات کنسرسیوم فارس در نمایشگاه عمان عرضه می شود

شیراز - معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی فارس گفت: محصولات کنسرسیوم های صادراتی فارس از چهارم تا هشتم بهمن در نمایشگاه مسقط مرکز کشور عمان عرضه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان فارس، شهرام کمال زاده افزود: در غرفه های کنسرسیوم های فارس، انواع گلاب و عرقیات، اسانس و گیاهان دارویی و همچنین محصولات سنگ معادن و سنگ فرآوری شده در واحد های سنگبری، ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد: کنسرسیوم های سنگ شمال و گلاب و عرقیات گیاهی میمند فیروزآباد فارس نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

کمال زاده ادامه داد: بخشی از هزینه های اعزام اعضای کنسرسیوم های صادراتی فارس و نیز هزینه کامل برپایی غرفه ها در نمایشگاه یاد شده، توسط شرکت شهرک های صنعتی فارس تامین و پرداخت شده است.
 

کد مطلب 3880022

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