محصولات کنسرسیوم فارس در نمایشگاه عمان عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان فارس، شهرام کمال زاده افزود: در غرفه های کنسرسیوم های فارس، انواع گلاب و عرقیات، اسانس و گیاهان دارویی و همچنین محصولات سنگ معادن و سنگ فرآوری شده در واحد های سنگبری، ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد: کنسرسیوم های سنگ شمال و گلاب و عرقیات گیاهی میمند فیروزآباد فارس نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

کمال زاده ادامه داد: بخشی از هزینه های اعزام اعضای کنسرسیوم های صادراتی فارس و نیز هزینه کامل برپایی غرفه ها در نمایشگاه یاد شده، توسط شرکت شهرک های صنعتی فارس تامین و پرداخت شده است.

