روسای ۵ دانشگاه معرفی شدند/ رئیس دانشگاه علمی کاربردی ابقا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مخبر دزفولی عصر امروز در حاشیه جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: مدتی بود برخی از روسای دانشگاهها پیشنهاد شده بودند که بعد از بررسی در جلسه اخیر کمیته تعیین روسای دانشگاهها که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تشکیل می شود، محمدحسین امید برای ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمود نصیری برای ریاست دانشگاه دریانوردی علوم دریایی چابهار، داوود دومیری گنجی برای ریاست دانشگاه تخصصی فناوری آمل، محسن اژدری برای ریاست دانشگاه فسا، و سید حسین داوودی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تایید شدند.

وی گفت: هنوز در مورد دانشگاه فرهنگیان تصمیمی گرفته نشده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد نیز افزود: هیئت موسس آن باید تعیین تکلیف شود چون بعد از فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ریاست هیئت موسس و هیئت امنا بر عهده ایشان بود. طبق اساسنامه دانشگاه آزاد، اعضای هیئت موسسه با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می شود.

وی گفت: ترکیب اعضای هیئت امنا هم باید کامل شود و هر دوی این کار در حال بررسی است و هرگاه به نتیجه کامل برسیم اعلام می کنیم.

مخبر دزفولی درباره جلسات شورای تحول و ارتقای علوم انسانی نیز ادامه داد: بیش از ۵۰ برنامه بازنگری و به وزارت علوم اعلام شده است و وزارت علوم در حال عملیاتی کردن این برنامه ها است. هماهنگی خوبی بین شورای تحول و وزارت علوم وجود دارد و بخش های زیادی پای کار آمده اند تا برنامه ها تصویب شده و زودتر به اجرا برسد.

وی درباره سند ۲۰۳۰ نیز گفت: اسناد راهبردی در حوزه علمی، آموزشی و فرهنگی در آموزش عالی و وزارت علوم به این صورت است که عموم آن را شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده است. سند نخبگان، سند مهندسی و فرهنگی، سند تحول آموزش و پرورش و ... هر کار دیگری در این زمینه باید در ذیل این موارد انجام شود البته این سند را یونسکو طراحی کرده است و باید با اسناد تصویب شده ملی ما مطابقت داشته باشد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاهها به تصویب برسد.

وی ادامه داد: در این سند مغایرت هایی وجود دارد و هیچ جای معتبری تصویب نشده است. بنابراین وجاهتی به لحاظ مراکز معتبر کشور ندارد.

مخبر دزفولی درباره جلسه ستاد راهبری نقشه جامع کشور گفت: جلسه امروز در زمره فناوری های نرم بود و در مورد بازیهای رایانه ای و سیاه نمایی هایی در این زمینه بود که ادامه آن به جلسه آینده موکول شد.