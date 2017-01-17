باید با مسئولیت پذیری بیشتری مبارزه با گرد و غبار را دنبال کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرامند هاشمی زاده ظهر امروز در نشست کارگروه گرد و غبار خوزستان اظهار کرد: هر شرکت خصوصی که با هزینه خودش زحمات بسیاری برای انجام تحقیقات صرف کرده باید از آنها تشکر کرد. البته این کارگروه هیچ صحه ای به کار شرکت خاصی نگذاشته و راه برای ارائه نظر همه باز است.

وی افزود: باید کمیته ای تشکیل شود تا طرح های پیشنهادی مبارزه با بیابان زایی را بررسی و در نتیجه هر طرح علمی که به اتفاق نظر برسند را انتخاب کنند.

هاشمی زاده بیان کرد: جهادنصر به عنوان مجری و کارفرمای این طرح های بیابان زدایی شده است.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری خوزستان گفت: نباید بیشتر از این زمان را هدر داد و این همه پساب داریم ولی کسی جلوی آنها را به هر دلیلی نگرفته ولی برای مبارزه با گرد و غبار این همه تعلل درست نیست.

خیلی در حال حرف زدن هستیم و باید وارد فاز عملیاتی شویم. باید با پیگیری جدی تر و مسئولیت پذیری بیشتر، موضوع بیابان زدایی، پیشگیری و مبارزه با گرد و غبار را دنبال کنیم.