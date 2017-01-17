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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۲۳

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

دولت برنامه‌ای برای عقیم‌سازی کارتن‌ خواب‌ها ندارد

دولت برنامه‌ای برای عقیم‌سازی کارتن‌ خواب‌ها ندارد

یاسوج- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: دولت برنامه‌ای در راستای عقیم‌سازی کارتن‌ خواب‌ها ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهین‌دخت ملاوردی عصر سه شنبه در حاشیه مراسم بهره‌برداری از نخستین پارک بانوان شهر یاسوج در جمع خبرنگاران افزود: از مصاحبه من برداشت نادرستی شد، از من پرسیده شد آیا دولت برنامه‌ای در این خصوص دارد و من گفتم برنامه‌ای در این خصوص ندارد و اگر قرار است چنین برنامه‌ای اجرا شود توسط وزارت بهداشت و با بررسی کارشناسی صورت می‌گیرد.

ملاوردی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه‌های دولت یازدهم در ماههای آخر فعالیت گفت: تلاش می‌کنیم پروژه‌هایی که در دستور کار است را جمع‌بندی کرده و طرحهای که قابلیت اجرا به صورت ملی دارند را نیز ظرف دو ماه آینده اجرایی کنیم.

وی یکی از مطالبات جدی زنان در تمام سفرهای استانی را ایجاد مکان‌های ورزشی، فرهنگی و تفریحی عنوان کرد و گفت: تعداد پارکهای کشور نسبت به جمعیت زنان کم است.

کد مطلب 3880037

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