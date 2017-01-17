اداره هشدار ملی گرد و خاک در خوزستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش بهادری ظهر امروز سه شنبه در نشست کارگروه گرد و غبار استان خوزستان اظهار کرد: اداره پایش و هشدار ملی گرد و خاک را در اداره کل هواشناسی خوزستان راه اندازی کردیم. این مرکز پیش بینی ۱۰ روز آینده را انجام و گزارش آن را ارائه دهد. در زمینه گرد و غبارها دو بخش پایش، پیش بینی هشدار و مقابله را داریم.

بهادری بیان کرد: نصب چهار دستگاه تلویزیون شهری را با توجه به دستور استاندار خوزستان در دستور کار داریم که برای نصب آن میدان دانشگاه چمران، میدان نمایشگاه کیانپارس، چهارراه پادادشهر و فلکه فرودگاه را پیشنهاد دادیم.

اختراع مالچ طبیعی

دکتر امید کشمیری، مخترع مالچ پاش mnf نیز در این جلسه گفت: در ارتباط با مالچ پاشی طبیعی mnf اظهار کرد: پس از هفت سال تحقیق، پژوهش و هزینه های سرسام آور برای اولین بار در دنیا به مالچ طبیعی mhf دست پیدا کردیم.

وی افزود: در اوایل سال ۹۳ بعد از اتمام کارهای تحقیقاتی خود، شروع به دریافت مستندات از پژوهشکده های معتبر کشور اقدام کردیم. بر اساس گزارش کارشناس منابع طبیعی این نوع مالچ دارای ویژگی های مختلفی از جمله مقاوم در برابر بادهای شدید، مقاوم در برابر عوامل جوی مثل سرما و گرما، باران، جذب ۱۰۰ درصد آب باران و انتقال آن به زمین های تحت پوشش، حفظ رطوبت خاک است.

کشمیری ادامه داد: این مالچ همچنین اجازه رویش دادن به گیاهان، بدون زیان برای گیاهان و جانداران، جذب کمتر گرما به دلیل داشتن رنگ روشن و هیچ گاه تبدیل به پودر نمی شود و عمر آن بالای پنج سال است.

وی با اشاره به اینکه در دو رنگ سفید و رسی قابلیت تولید را دارد، بیان کرد: هر یک کیلو مالچ این شکلی با هر نوع آبی حتی شور قابل پاشیدن است تا میزان مصرف آب آن را کاهش دهیم.