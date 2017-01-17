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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۳۲

استاندار کهگیلویه وبویراحمد:

اختصاص یک میلیاردتومان ازمحل توازن منطقه ای برای ساخت پارک بانوان

اختصاص یک میلیاردتومان ازمحل توازن منطقه ای برای ساخت پارک بانوان

یاسوج- استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: برای ساخت پارک برای بانوان استان یک میلیارد تومان از محل توازن منطقه ای منظور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: افتتاح پارک بانوان یک امکان مطلوب برای بانوان در راستای فعالیتهای تفریحی و ورزشی است.

وی بیان داشت: افتتاح این پارک بهبود وضعیت رفاهی بانوان را به دنبال دارد و امید است که با اختصاص این مبلغ دیگر مشکلات پارک نیز مرتفع شود.

خادمی با اشاره به افتتاح و ساخت این پارک در دولت تدبیرو امید گفت: حضور اعضای مختلف هیئت دولت در استان در زمانهای مختلف به توسعه استان در زمینه های مختلف کمک کرده است.

وی اظهار داشت: حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز برای رفع مشکلات زنان استان در عرصه ها و بخشهای مختلف بسیار مهم و تاثیر گذار بوده است.

کد مطلب 3880044

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