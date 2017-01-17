اختصاص یک میلیاردتومان ازمحل توازن منطقه ای برای ساخت پارک بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: افتتاح پارک بانوان یک امکان مطلوب برای بانوان در راستای فعالیتهای تفریحی و ورزشی است.

وی بیان داشت: افتتاح این پارک بهبود وضعیت رفاهی بانوان را به دنبال دارد و امید است که با اختصاص این مبلغ دیگر مشکلات پارک نیز مرتفع شود.

خادمی با اشاره به افتتاح و ساخت این پارک در دولت تدبیرو امید گفت: حضور اعضای مختلف هیئت دولت در استان در زمانهای مختلف به توسعه استان در زمینه های مختلف کمک کرده است.

وی اظهار داشت: حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز برای رفع مشکلات زنان استان در عرصه ها و بخشهای مختلف بسیار مهم و تاثیر گذار بوده است.