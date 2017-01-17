به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از شکست ۲ بر ۱ شامگاه سه شنبه تیمش برابر استقلال خوزستان به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: می توانستیم خیلی راحت برنده این بازی باشیم. حریف چهار با هم هجده قدم ما را ندید. در خط دفاع اشتباه فردی از بازیکنی داریم که ۳۴ سالش است و نمی توانیم بگوییم جوان است. اشتباه فردی به ما آسیب زد.

وی افزود: روی دو ضد حمله گل خوردیم. اشتباه کردن برای بازیکن باتجربه ممنوع است چرا که نگاه بازیکن جوان به او هست. با این حال ما روی اشتباه فردی گل خوردیم. اما باید به راحتی در طول بازی پیروز می شدیم.

منصوریان در مورد دلایل شکست تیمش گفت: دلیل اصلی این شکست این است که هیچ جای اشتباه فردی برای تیمی که می خواهد بالا بازی کند وجود ندارد. تیمی که می خواهد حمله کند باید اشتباهات خط دفاعی اش نزدیک به صفر باشد. اما متاسفانه ما دو اشتباه فردی کردیم و طوری بازی کردیم که حریف می خواست. من این اشتباه را می توانم از یک بازیکن جوان بپذیرم اما نمی توانم از یک بازیکن باتجربه این اشتباه را بپذیرم.

وی ادامه داد: با این حال به بازی برگشتیم و می توانستیم گل تساوی را هم بزنیم. نمی خواهم بگویم که به جوانی تیم باختیم. ضمن اینکه باید بگویم که دیگر محروم کردن تماشاگران منسوخ شده است. شاید هواداران تیم های دیگر بیایند بنشینند وسط هواداردان ما و توهین کنند. آیا بازهم ما باید محروم شویم.

منصوریان ادامه داد: آیا فقط هواداران استقلال هستند که باید محروم شوند؟ شاید هم قلم قرمز گرفته اند و می خواهند فقط هواداران استقلال را محروم کنند. وقتی جوانان ما در زمین هستند و هوادار هم روی سکو نیست این اتفاقات می افتد. مگر شما در فوتبال دنیا دیده اید که یک تیم را از حضور تماشاگرانش محروم کنند. اسپانسرها نابودشان می کنند. در رئال و بارسا مگر این اتفاق افتاده است. این روش غلطی است که بخواهند تماشاگران را محروم کنند.

وی افزود: پیشنهاد می کنم کلا فوتبال را بدون حضور تماشاگران برگزار کنیم. اگر بخواهیم شمشیر عدالت را وسط بگذاریم هیچ تیمی نباید با تماشاگرانش بازی کند. این روش ها دیگر منسوخ شده است. آسیا به ما می خندد. اگر محروم کنند به نظر شما بازی بعد دیگر هوادار چیزی نمی گوید. با این کارها گلوی هواداران باز می شود.

علیرضا منصوریان در مورد عملکرد ورویا غفوری هم گفت: خوشحالم که این بازیکن به ترکیب ما برگشت. او خیلی خوب بازی کرد و با اینکه در پست تخصصی اش بازی نمی کرد اما نمایش خوبی داشت. به خاطر غیبت امید ابراهیمی ریتم تیمی ما بهم ریخته بود. در بازی های بعدی دو نفر به ترکیب ما اضافه می شوند و شرایط بهتر از این خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد اتفاقاتی که رخ داده و نوساناتی که این تیم داشته به احتمال بازگشت سیدمهدی رحمتی به ترکیب اشاره کرد و گفت: رحمتی در حال حاضر داخل تیم ماست و تشخیص کادر فنی این بود که حسینی برود.

وی افزود: اگر سازمان لیگ بخواهد ما را تحت فشار قرار بدهد و بخواهد که باشگاه ما بدهی ها را بدهد فکر می کنم ما تا سال آینده هم نمی توانیم بازیکن جدید جذب کنیم. در چند سال گذشته فقط بازیکن خریداری شده اما پولی به آنها پرداخت نشده است. به همین خاطر بدهی ها زیاد شده است. سه چهار سال پیش بد خرید شده است. بازیکنانی خریداری شده اند که سه چهار نفرشان ۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته اند.

منصوریان ادامه داد: اگر منابع مالی برای استقلال تامین نشود جذب جباروف هم سخت می شود. ضمن اینکه تیموریان هم باید به توافق مالی برسد. اگر شرایط مالی تامین نشود ما به مشکل خواهیم خورد.

سرمربی استقلال ادامه داد: حواشی پیرامون تیم ما خسته کننده شده است و هر روز یک دروغی در این مورد می شنویم. ای کاش من قدرتی داشتم که فضای مجازی را دیلیت می کردم. دیدم تیتری زده اند که قرارداد ترکمنچای! این چه تیتری است. ما یکی از بهترین بازیکنان آسیا را جذب کرده ایم که دو بار بهترین بازیکن قاره شده است. طبیعی است که باید برای او پول خوب بدهیم. او سالم است و تست پزشکی هم داده است.

منصوریان با اشاره به اتفاقاتی که در فضای مجازی رخ می دهد گفت: ما با دنیای واقعی زندگی می کنیم و تلاش داریم تا بازیکنان را از این فضا خارج کنیم اما متاسفانه نمی شود. حتی رسانه های رسمی و خبرنگاران هم تحت تاثیر فضای مجازی هستند.