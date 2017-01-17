ابلاغ بیش از۳۰۰میلیارد تومان اعتبار به حوزه راه وارتباطات استان

به گزارش خبرنگار مهر، غلام‌محمد زارعی عصر سه شنبه در آئین افتتاح نخستین پارک بانوان یاسوج افزود: در یک هفته گذشته در دیداری که با وزیر راه و شهرسازی داشتم بعد از تشریح مشکلات حوزه های زیر ساختی استان این میزان اعتبار ابلاغ شد.

وی بیان داشت: همچنین با نگاه ویژه دولت ۱۵ میلیارد تومان برای تصفیه خانه اضطراری یاسوج اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: از این میزان پنج میلیارد تومان برای اصلاح شبکه آب شرب یاسوج و پنج میلیارد تومان نیز برای آبرسانی به شهر مادوان اختصاص یافته است.

زارعی افزود: با اجرای این پروژه‌ها مشکلات در حوزه آب و فاضلاب شهر یاسوج و مادوان به حداقل می رسد.

وی با بیان اینکه ابلاغیه های اجرایی همه راههای روستایی در شهرستان بویراحمد و دنا تا هفته آینده تعیین تکلیف می شود، گفت: توسعه و پیشرفت در کشور در بعداز انقلاب همواره رو به گسترش بوده است.

زارعی در راستای اتصال راه آهن یاسوج به اقلید نیز اظهار داشت: فعالیت اجرایی پروژه اتصال یاسوج به راه آهن نیز در حال انجام است.

وی افزود: با تزریق اعتبارات بیشتر توسط دولت روند این پروژه تسریع می شود.

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی استان توسعه استان در دولت تدبیر و امید را مطلوب دانست و گفت: استان به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است که باید این امر قدر دانسته شود و با توسعه زیر ساختها شاهد پیشرفت استان خواهیم بود.