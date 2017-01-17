جذب سرمایه گذار در استان همدان در حد انتظار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی ظهر سه شنبه در نشست مشترک مدیران واحدهای صنعتی، مراکز تحقیق و توسعه و بانک‌های خصوصی استان همدان با بیان اینکه همدان در برخی مسائل از دیگر نقاط کشور عقب تر است، گفت: پتانسیل سرمایه‌گذاری از دیرباز در استان همدان میسر بوده اما این اتفاق کمتر رخ داده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تاکید کرد: دارایی‌های استان همدان از سایر استان‌ها بیشتر است و زیرساخت‌ها نیز برای حرکت جهشی آماده است.

قیاسی با انتقاد از اینکه سرمایه‌گذار داخلی، خارجی و حتی بومی استان همدان در استان سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، گفت: استان همدان در رابطه با صندوق پژوهش و فناوری نسبت به استان‌های دیگر جا مانده است.

صندوق پژوهش به قصد حمایت از طرح‌ها راه اندازی شده است

وی بااشاره به اینکه در برخی استان‌ها صندوق پژوهش و فناوری راه‌اندازی نشده اما در برخی استان‌ها چندین سال از راه‌اندازی صندوق می گذرد، گفت: صندوق پژوهش به قصد حمایت از طرح‌ها راه اندازی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه اگر برخی تشکل‌ها یا صندوق دولت پا پیش نگذارند و مدیریت و برنامه‌ریزی درستی وجود نداشته نباشد این صندوق پا نمی‌گیرد، گفت: صندوق پژوهش و فناوری در راستای برنامه‌ها و به عنوان یک فرصت برای حمایت از طرح‌های دانش بنیان مدنظر است.

قیاسی با بیان اینکه دولت باید زیرساخت‌ها را آماده کند به وضعیت واحدهای R&D اشاره و با بیان اینکه به این واحدهاه به خوبی رسیدگی نمی‌شود، گفت: نگاه به R&D ها باید تغییر یابد چراکه R&D می تواند مسیر کارخانه تولید محصولات را عوض کند.

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی برای حرکت در بازار رقابت باید از R&D ها حمایت کنند، اظهار داشت: وقتی حرکت آگاهانه باشد، هزینه‌ها کم شده و خدمات بیشتر می‌شود.

رئیس پارک علم و فناری استان همدان نیز بابیان اینکه باید پویایی واحدهای R&D در شرکت‌های خدماتی استان پیگیری شود، گفت: امروزه برای تجاری کردن یک محصول به زبان نیاز است.

واحدهای R&D باید با تکنولوژی روز کار کرده تا پایدار باشند

مجید کزازی با تاکید بر اینکه اکنون با تزریق منابع مالی، خرید دستگاه و توسعه شرکت‌ها دیگر نمی‌توان در بازار رقابت حرف خاصی زد، گفت: واحدهای R&D باید با تکنولوژی روز کار کرده تا پایدار باشند.

وی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری به عنوان یکی از دستگاه‌های دانش و فناوری برنامه‌هایی را در حوزه‌ها و واحدهای R&D مدنظر دارد، تاکید کرد: مهمترین نقش پارک علم و فناوری کمک به توسعه اقتصاد دانش بنیان است.

کزازی به تشکیل صندوق پژوهش و فناوری اشاره و با بیان اینکه این صندوق حمایت از بخش‌های پژوهشی و فناوری را انجام می‌دهد، عنوان کرد: در کشور صندوق‌های بسیاری وجود دارد چراکه بانک‌ها تمایلی برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر ندارند.

وی بابیان اینکه در صندوق پژوهش و فناوری سهم سرمایه‌گذاری دولت ۴۱ درصد و سهم بخش خصوصی ۵۱ درصد است، عنوان کرد: سهم دولت در صندوق پژوهش و فناوری به تدریج کاهش می یابد اما سهم بخش خصوصی هیچ گاه نباید از ۵۱ درصد کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه حداقل سرمایه برای شروع کار صندوق پژوهش و فناوری ۳۰ میلیارد ریال است، ادامه داد: اقتصاد کشور مبتنی بر منابع بوده در حالی که در اقتصاد دانش بنیان، ثروت بر اساس دانش شکل می‌گیرد.