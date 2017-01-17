رونق گردشگری در پارک جنگلی چاه چاهو دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف امیری عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پارک جنگلی چاه چاهو شهرستان دشتی یکی از بزرگترین و زیباترین پارک های جنگلی استان بوشهراست که بیش از یک هزار هکتار وسعت دارد و در این فصل به خاطر آب و هوای مناسب مورد استفاده علاقمندان و گردشگران قرار دارد.

امیری خاطرنشان کرد: مساحت این پارک ۱۰۰ هکتار است که پوشش گیاهی آن نیز از گونه های بومی و دست کاشت تشکیل یافته است.

وی افزود: پوشش درختی در این پارک که مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است به‌طور غالب درخت کهور پاکستانی است و تعدادی گونه کنار نیز به‌طور طبیعی به تعداد بسیار محدود در محدوده پارک وجود دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتی، تسطیح، محوطه سازی و آسفالت معابر دسترسی به تمام مناطق پارک را از ویژگی های مهم آن برشمرد و اظهار داشت: چندین دستگاه آلاچیق، سکوی بتنی و دو آب خوری نیز در این پارک نصب شده است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته اعتباری به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی به این پارک اختصاص داده شده بود که با توجه به استقبال مردم و توسعه بخش‌های رفاهی، در سال جاری نیز با پیگیری‌های مکرر از محل اعتبارات استانی اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان برای این پارک در نظر گرفته شده که منتظر تخصیص وجوه برای اجرای سایر برنامه‌های پیش بینی شده در پارک جنگلی چاه چاهو دشتی هستیم.

امیری تصریح کرد: در حال حاضر هرس درختان، نصب وسایل بازی کودکان، نصب سطل‌های زباله و تکمیل و توسعه شبکه آب و برق و روشنایی و احداث سرویس‌های بهداشتی پارک جنگلی چاه چاهو انجام شده است و این پارک میزبان مردم منطقه است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتی با اشاره به نزدیکی پارک جنگلی چاه چاهو و نزدیکی آن با فاصله کوتاهی از مرکز شهر خورموج گفت: این پارک تنها پارک جنگلی شهرستان دشتی است و انتظار می‌رود بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد تا شرایط بهتری برای استفاده مردم در آن شاهد باشیم.

گفتنی است، پارک جنگلی چاه چاهو در سال ۱۳۸۵ در شهرستان دشتی تأسیس شده و تاکنون نیز زیر نظر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتی اداره می‌شود.